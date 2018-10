Dujovne insistió en que “la inflación está desacelerándose”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne insistió ayer en que la inflación “está desacelerándose”, pese a que los datos oficiales indican que el costo de vida se volvió a incrementar en septiembre.

El funcionario cerró así su participación en el Coloquio Idea que se llevó a cabo en Mar del Plata y en cuanto al pronóstico poco optimista del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina señaló: "Espero que las proyecciones del Fondo no tengan razón".

Además, agregó que el próximo viernes se aprobará el acuerdo y que luego “habrá desembolsos trimestrales de dólares para el Tesoro que tendrían que descomprimir el mercado cambiario. Esos desembolsos totales suman casi USD 30.000 millones del FMI.

Los pagos en dólares de Argentina son muy inferiores a esas cifras. “Nosotros estamos muy activos en el mercado, la semana pasada colocamos $75 millones en Lecabs”, aseveró.

"Hemos cerrado el problema financiero de este año y con lo que pondremos los próximos meses, estaremos avanzando sobre el 2020. Vamos a contar con un capital de trabajo para brindarnos de eventuales shocks externos que la Argentina no tuvo nunca. Esta es una situación inédita", dijo y reiteró que "este es el programa del gobierno argentino, no del Fondo".

Dujovne destacó que las inflaciones de septiembre y octubre van a marcar el pico del año y que "el atraso de precios originó esa situación".

"Proyectar con estos números es mirar el futuro con el espejo retrovisor. La política monetaria es muy dura, pero fácil de entender: mantener la base estable para reanclar las expectativas", detalló el funcionario.

"Los resultados de corto plazo de este año no son los que esperábamos, pero cuando veamos en unos años esta corrección macroeconómica, va a ser vista como el momento en el que la argentina cambió para siempre. No hubo cambio de plan, hubo cambio de ritmo", dijo el ministro.

Cuando le preguntaron qué opina como consultor sobre la actualidad económica, comenzó haciendo una broma y mencionando a la ex presidente Cristina Kirchner. "Parafraseando la ex presidente, yo era un consultor exitoso", dijo. Luego destacó en 2016 estaba fuera del Gobierno y no tenia una visión distinta de lo que había que hacer, salvo en materia fiscal.

"En líneas generales, yo tenia una visión muy coincidente sobre la convergencia de equilibrio fiscal y lucha contra la inflación. Si tiene algo este gobierno es que no existe la diferencia entre el ala política y el ala económica", expresó.

"El Gobierno puso en marcha una política monetaria muy dura", se sinceró el ministro de Hacienda ante el empresariado.

"El eje es una regla muy esencial: mantener en grado constante la base monetaria de manera de re anclar las expectativas y variables nominales", explicó el funcionario.

En ese contexto, Dujovne ratificó el nuevo esquema monetario al sostener que "la fortaleza de la moneda no depende de la intervención del Bcra, sino que depende de la calidad de política monetaria”.

Y pronosticó que en 2019 habrá "una recuperación" de la actividad económica en el país.