Senadores volverá a reunirse con juristas por el Código Procesal Penal

El anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal finalmente no se aprobaría en la sesión de este jueves 25 de octubre. Así lo reconoció el propio senador Eugenio Noel Breard, quien confirmó que el miércoles habrá un nuevo encuentro con juristas para continuar realizando los ajustes que sean necesarios a la propuesta.

Aunque coinciden en que habría consenso legislativo para avanzar, una reciente reunión con expertos dejó abierta la posibilidad de modificaciones.

Los profesores de la Facultad de Derecho, Nelson Pessoa, Luis González y Lara Leguizamon se reunieron con los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado y les expresaron ciertas inquietudes e “interesantes propuestas” para el proyecto de reforma.

El senador Noel Breard dialogó con Radio Sudamericana y precisó que en principio había voluntad de avanzar este jueves, sin embargo, “estamos trabajando, tenemos consenso pero siempre hay un ‘pero’”, reconoció.

Comentó justamente el encuentro con los tres juristas que “hicieron de auditores, vinieron a darnos la visión acertada de lo que estamos haciendo, pero con algunas críticas”.

Consideró que los expertos realizaron “aportes importantes en algunos temas” y en especial en lo que respecta a la aplicabilidad y operatividad. Por eso, resolvieron organizar para esta semana un nuevo espacio de diálogo sumando a la mesa a quienes “trabajaron en la ley profundamente”.

Anticipó que si hay cuestiones que deban seguir discutiendose, están dispuestos a darse el tiempo que sea necesario, “ya no vamos a poder votar cuando pensábamos”, sostuvo, en relación a este jueves.

También, adelantó que consideraban la posibilidad de coordinar un viaje a Neuquén, donde mejor funcionaron las reformas del Código Procesal Penal y evaluar los distintos factores, entre ellos, la infraestructura necesaria y los costos que requiere.

Por último, el legislador expresó que “preferimos esperar un poco”, y en este mismo sentido señaló que “yo transmito la decisión de seguir trabajando en conjunto, pero no podemos aprobar algo que le quite legitimidad a otra que tiene que andar”.