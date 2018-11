Proponen crear una ciclovía en la costanera San Martín

Con el objetivo de generar un espacio exclusivo para quienes deseen realizar deportes y actividades al aire libre de manera segura y en uno de los sitios más importantes de la ciudad, en el Concejo Deliberante presentaron un proyecto para la creación de una ciclovía a lo largo de unos 2 kilómetros de la avenida costanera General San Martín.

La iniciativa busca que durante los domingos, de 8 a 12, se prohíba el ingreso y el estacionamiento vehicular sobre la banda oeste del tramo costanero comprendido entre la calle San Luis y las inmediaciones del puente interprovincial Manuel Belgrano, para que transeúntes, ciclistas y quienes deseen efectuar actividades recreativas puedan transitar sin inconvenientes.

La propuesta fue presentada por el concejal José Antonio Romero Brisco y tiene como antecedentes medidas similares aplicadas exitosamente en otros lugares del mundo y del país.

“Las ciclovías o calles recreativas se aplican de manera exitosa en otras partes del mundo con el objetivo de que deportistas y personas que deseen realizar actividades de esparcimiento puedan hacerlo de manera segura sin la circulación de vehículos. En este caso, proponemos la creación de una ciclovía en un tramo de aproximadamente dos kilómetros sobre la avenida costanera General San Martín, para aprovechar uno de los mejores paisajes de la ciudad”, explicó en diálogo con El Litoral el concejal y autor del proyecto, José Antonio Romero Brisco. “La propuesta involucra que se cierre el tránsito vehicular los domingos de 8 a 12, lapso de poca circulación, sobre la banda de la avenida que da hacia el río Paraná, desde la calle San Luis hasta antes de llegar al puente, para que las personas puedan pasear y realizar actividades deportivas y recreativas de manera segura y ordenada”, explicó.

“Se generará un nuevo espacio a lo largo de uno de los lugares más importantes de la ciudad y que evitará también la contaminación visual del río Paraná. Es una iniciativa que no afectará el tránsito, ya que se podrá circular por la otra banda, y no insumirá mayores gastos para el Municipio que el control a través del área de Tránsito”, manifestó Romero Brisco.

El proyecto no contempla inicialmente a la avenida costanera Juan Pablo II, pero en el caso de que la ciclovía se aplique de manera exitosa, no se descarta extenderla hacia el sur.