Flinta reitera que no irá por la presidencia de la UCR

El senador provincial y presidente de la UCR Corrientes, Sergio Flinta, confirmó que este año no irá por una postulación para presidir el Comité Provincial del radicalismo. Además, insistió en que avanzan con las conversaciones por una lista consenso.

Desde 2002 que el legislador preside el partido gobernante, salvo un periodo en el cual el comité había sido intervenido a nivel nacional, lapso que coincidió con la interna entre los primos mandatarios Ricardo y Arturo Colombi. Al no presentarse, el senador allanó el camino para Ricardo, quien ha expresado en reiteradas ocasiones sus intenciones de conducir el sello.

El próximo sábado los radicales deberán presentar las listas y todo se encamina a que sea por consenso en la mayoría de los distritos y a nivel provincial, de cara a las internas del 2 de diciembre. “Es difícil aventurar. Son 72 comités para organizar. Ocurren cosas en los comités, en distintas localidades hay discusiones que no se pueden encauzar”, expresó ayer Flinta a Radio Dos.

“En términos mayores buscamos que el partido tenga una conducción provincial por consenso y refleje una representación federal, sectorial”, indicó, con la mira puesta en las elecciones de 2019.

“Vamos a trabajar para que haya el mayor consenso posible”, señaló e indicó que en las localidades más grandes habría acuerdo, entre ellas Capital. No obstante, en algunos distritos, podría haber internas, entre ellos, Paso de los Libres y Monte Caseros.