Tarifaria 2019: ediles pedirán explicaciones al titular de Economía y elaboran propuesta

El secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, será recibido hoy, a las 9, por los concejales capitalinos para responder dudas respecto al proyecto Tarifaria 2019, cuya primera lectura ya fue aprobada y ahora va camino a la audiencia pública.

Desde la oposición insisten en que los incrementos tributarios planteados son “excesivos” y ciertos casos llegan al 130%. Por eso buscarán conocer los argumentos del Ejecutivo comunal y evalúan plantear una propuesta distinta.

“Vamos a escuchar y sobre esa base vamos a presentar una propuesta alternativa que no sea tan onerosa para los vecinos de la ciudad y que además no sea excesiva en relación a los importes”, anticipó el concejal Ataliva Laprovitta, que integra el bloque peronista que no acompañó la aprobación de la primera lectura.

Sostiene que los aumentos planteados en la Tarifaria son extremadamente elevados, y entre ellos, los que más tributan los vecinos y que golpean más a su bolsillo son alumbrado público, y la tasa de contribución a la propiedad e inmobiliario.

Al respecto, sostiene que en estos dos casos en particular es donde más se registrarían incrementos. Los mismos serían del 82% (alumbrado público) y de entre el 86% al 185%, de acuerdo a la zona, en el caso del inmobiliario.

“Entendemos que la sociedad no puede aguantar estos porcentajes de aumento que están planteando, tenemos que ser más racionales”, agregó, en el mismo sentido, el concejal Justo Estoup (PJ).

Desde el oficialismo señalan que las subas planteadas son del 40% en promedio, y consideran que no superan la inflación con la que se está cerrando este año. Y que si bien existen algunas excepciones, en términos absolutos no significan un monto elevado para los contribuyentes.

Lo cierto es que hay dos posturas absolutamente antagónicas respecto a este proyecto que marca la política tributaria para el 2019, y que deberán alcanzarse consensos para su aprobación.

Por lo pronto, después del encuentro de hoy, se avanzará con la instancia de audiencia pública prevista para el 27 de noviembre. Recién después se evaluará la posibilidad de introducir modificaciones.