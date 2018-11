Femicidios: el 50% de las víctimas realizó antes una denuncia contra el agresor

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de este mes, la organización Mujeres de la Matria Latinomericana (Mumala) presentó un registro de femicidios ocurridos desde enero de este año hasta el 10 de noviembre. De acuerdo a los datos facilitados por este grupo, en Corrientes a diferencia de cifras nacionales, el 50% de las víctimas de este año realizó una denuncia. En el país sólo el 22%.

Otro número que diferencia a la provincia, es que ocho de las mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas o padres, eran madres. Por ello, este año 26 hijos quedaron huérfanos de sus mamás, algunos también depadres (suicidio) y la mayoría menores de edad.

Por otra parte, sólo en el caso de Irina también habría una violación. Mumala informó en cambio, que en el 78% de las muertes machistas de este año en Argentina además las víctimas fueron violadas o abusadas.

En coincidencia con el resto del país, la mayoría de los crímenes los cometió la pareja o ex pareja, sólo se diferencian en la provincia tres casos: el de la niña de Garaví, que la mató su padre, el caso Falcioni y quien la mató su ex yerno (los dos últimos femicidios vinculados).

Según el registro de femicidios y en relación a las edades de los agresores, a nivel nacional 53% tenían entre 19 y 40 años, mientras que el 22% tiene entre 41 y 60 años. En corrientes, 4 de los agresores tenían entre 19 y 40 años, 3 entre 41 y 60 años y 3 más de 60 años.

Además, a nivel país el 22% de los agresores se suicidó luego de cometer el femicidio, y en corrientes lo hicieron la mitad de los femicidas, es decir el 50%. El 42% a nivel nacional estuvieron desaparecidas, pero en Corrientes sólo se dio un caso en el interior provincial, que luego de dos semanas encontraron su cuerpo.

A la vez, en Corrientes el asesinato con arma blanca prevalece (70%); en el país el porcentaje es de 28%. A nivel local de los hechos fueron en mayor número en su casa, mientras que a nivel nacional (67%).

“A pesar del sostenimiento de la violencia machista, en nuestro país el Gobierno nacional destinará en el Presupuesto 2019 la suma de 234,3 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inam), organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485, es decir, tan sólo $11,36 por mujer. Dicho presupuesto, con la inflación proyectada, implica una retracción del 18% con respecto al asignado en 2018. Asimismo, los fondos destinados al monitoreo del Plan Nacional de Acción disminuyó de 50 millones en 2018 a 32 millones para 2019”, dijo Silvana Lagraña del Oservatorio de Femicidios de Mumala.

Por otra parte, adelantaron a este medio que la próxima semana harán una presentación de estos datos y darán más detalles de cada caso. El día y el lugar aún no se pudo confirmar.