Foro local juntará firmas para pedir que no aumente el boleto

En el contexto del análisis que la Municipalidad junto con las empresas de transporte público urbano y concejales capitalinos vienen llevando a cabo sobre una posible modificación de la tarifa del colectivo, el Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad inició una campaña de recolección de firmas en distintos barrios. El objetivo es solicitar que no haya suba del costo del pasaje hasta tanto se mejoren las condiciones de la prestación que estaban estipuladas en incrementos anteriores. La intención de la organización es poder presentar las voluntades recopiladas una vez que haya definiciones en los estudios de costos y se llamen a audiencias públicas para la eventual modificación del precio del boleto de colectivo.

Anteriormente el foro realizó encuestas y diálogos con vecinos de distintos puntos de la ciudad donde recopilaron los principales pedidos con respecto al servicio de transporte.

El Foro de Organizacioens Vecinales dio a conocer a través de sus redes sociales que iniciará una campaña de recolección de firmas en los barrios de la ciudad para continuar manifestándose en contra de un aumento del precio del boleto de colectivo urbano. Desde la entidad explicaron que juntarán las voluntades para manifestarse en oposición a una suba de la tarifa del transporte público que no contemple por lo menos una propuesta que beneficie a la comunidad.

Asimismo, señalaron que las firmas serán presentadas en la eventual audiencia pública que se realice en el caso de que el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) llegue a un acuerdo por un incremento en el costo del boleto.

Anteriormente los miembros del Foro de Organizaciones Vecinales realizaron encuestas breves en las paradas de colectivo donde recolectaron opiniones y solicitudes de los usuarios. “Estamos en contra del aumento del boleto de colectivo porque hasta el momento no se cumplieron con muchas mejoras que debían ser realizadas luego del último incremento. Los usuarios nos pidieron que los colectivos accedan a los barrios Río Paraná y al Molina Punta, y mejoren las frecuencias, así como también se instalen todos los refugios estipulados”, señaló anteriormente a El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad, Julio Maciel.

Desde la entidad recalcaron que los pedidos mayoritarios de mejoras en el servicio de transporte público gira en torno a las frecuencias y los refugios, así como también la accesibilidad.

Vale recordar que actualmente el Simu se encuentra debatiendo un aumento en el costo del boleto urbano: mientras que desde la Comuna proponen que el costo del pasaje pase de los actuales $11 a $19,39, desde las empresas prestatarias solicitan que, según sus esquemas de costos, la tarifa pase a ser de aproximadamente $25 para poder solventar los gastos operativos del sistema.