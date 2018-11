Medina y Ledesma en riesgo para enfrentar el domingo a Sarmiento

El arquero Alejandro Medina y el delantero Nicolás Ledesma, se encuentran en duda para el partido en el que Boca Unidos recibirá el domingo a su nuevo escolta en el Torneo Federal A, Sarmiento de Resistencia.

Medina acusó una molestia en el recto anterior de la pierna derecha, en el partido que el equipo Aurirrojo igualó el domingo en Salta ante Juventud Antoniana.

Al realizarle ayer los estudios se descartó un desgarro, aunque se determinó que el arquero padece una contractura, que pone en riesgo su participación en el juego del fin de semana.

Ledesma, por su parte, se retiró del juego frente a Antoniana con hielo en la rodilla derecha. El delantero explicó que fue por precaución, ya que se le dobló la rodilla en una acción del partido.

Sin embargo, el autor del gol correntino en Salta tiene una distensión de ligamentos (conocida como esguince) en la rodilla derecha.

Ambos jugadores ya se encuentran recibiendo tratamiento kinesiológico. Entre el viernes y el sábado serán evaluados por el cuerpo técnico junto a su par médico para ver si es aconsejable arriesgarlos frente al Decano chaqueño.

Cabe señalar que Medina tiene asistencia perfecta en el arco de Boca Unidos, el menos vencido del campeonato, mientras que Ledesma es considerado titular en el ataque del equipo de la ribera.

En caso de que Medina no pueda ser de la partida jugará el juvenil, Lucas Cabrera, quien llegó al plantel profesional tras jugar en la inferiores y en el torneo de la Liga Correntina, y fue suplente en todos los partidos del Federal A.

Mientras que por Ledesma podrían ingresar Gonzalo Ríos, de similares condiciones, o bien Julio Cáceres, teniendo en cuenta la capacidad aérea del rival.

El que no estará con seguridad el domingo será el defensor Rolando Ricardone, quien fue expulsado en Salta por doble amonestación. En este caso, su lugar será ocupado por Ariel Morales, quien suplantó en el equipo a cada uno de sus compañeros de la defensa cada vez que no pudieron salir a la cancha.

El partido ante Sarmiento -considerado clave para mantener la posición de privilegio- será válido por la 14ª fecha de la zona 4 y se jugará el domingo a las 19.

Recupera soldados

Para el partido del domingo, el técnico de Sarmiento, Raúl Valdéz, volvería a contar con Ángel Piz y Ronald Huth.

El mediocampista goyano se recupera de una lesión en el talón derecho, mientras que el defensor ya se repuso luego de ser reemplazado el domingo ante Gimnasia y Tiro por deshidratación.

En tanto que el “Tanque”, Luis Silba, se repone de un complicado esguince de tobillo sufrido hace un mes en el clásico ante For Ever y podría llegar a tener un lugar entre los concentrados.