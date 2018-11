Paro de choferes volvió a paralizar la ciudad y desde hoy habrá servicio de emergencia

La protesta de un grupo de choferes de la empresa Ersa que comenzó el jueves, continuó ayer y más del 80% de los ramales capitalinos volvieron a estar fuera de servicio, generando serias dificultades a los usuarios. Nuevamente, sólo las unidades de las líneas 101 y 110 circularon por la ciudad. En tanto, solamente Ataco Norte circuló ayer, causando algunos problemas también a los pasajeros del Chaco-Corrientes.

Los choferes autoconvocados seguían firmes en su postura de no salir a trabajar hasta que la empresa pague el 5,7% adeudado y brinde otras mejoras salariales que fueron notificadas a través de un petitorio. Lo cierto es que, lejos de solucionarse, la situación se agravó ayer y los cruces siguieron, al menos mediáticamente.

Por la tarde, el intendente Eduardo Tassano anunció a través de su cuenta de Twitter que a partir de hoy dispondrán de un servicio de emergencia. El Jefe comunal no dio mayores precisiones y sólo señaló que será desde hoy a las 8 y hasta el martes.

Desde el sector empresarial amenazaron con despedir a los colectiveros que están realizando la medida de fuerza, por considerarla ilegal. Además, emitieron intimaciones para que retomen sus tareas habituales. En este sentido, el vocero de la firma, Javier Harfuch, expresó en declaraciones a Radio Dos que “lamentablemente es la única salida que tenemos porque estamos obligados a brindar el servicio y el poder concedente ya nos intimó”, refiriéndose al Municipio capitalino que labró actas y pidió la normalización.

Asimismo, Harfuch señaló que “vamos a actuar legalmente generando los despidos correspondientes” y agregó: “Convocamos a nuevos choferes, esperamos curriculum para tomar mano de obra”.

Por su parte, los trabajadores autoconvocados expresaron su voluntad de mantener la medida de fuerza hasta que la empresa deposite el monto que les adeudan, además de regularizar la situación de los recibos de sueldo de algunos choferes que no se corresponden con lo que realmente cobran. Volvieron a juntarse en la entrada del galpón, donde hicieron una olla popular cerca del mediodía.

Los entredichos siguieron. Desde la empresa señalaron que los choferes no dejaron entrar a algunos que querían trabajar con normalidad ayer. En cambio, Mariano Zacarías, vocero de los autoconvocados, dijo que “quien quiera trabajar puede hacerlo, pero son los compañeros los que deciden mantener la medida”. Además, insistieron en que no se sienten representados por el sindicato.

Desde la UTA, por su parte, ratificaron ayer su desacuerdo con esta medida y volvieron a pedir la normalización del servicio hasta las 22, cuando inicia el paro total -incluidas las líneas 101 y 110- formalizado por el gremio ante la Subsecretaría de Trabajo.

Audiencia

En medio de los cruces y las dificultades por la falta de servicio de colectivos, los empresarios solicitaron una nueva reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. En este sentido, vale aclarar que la negociación será con la UTA y no con los autoconvocados, ya que no cuentan con representación formal ante la dependencia pública.

El encuentro se hará recién el martes que viene a las 8.30, en el que podría haber avances para que el servicio vuelva a prestarse de manera normal. Mientras tanto, se espera que pueda haber una respuesta concreta antes de ese plazo para evitar que las complicaciones de los pasajeros se extiendan.

Hasta anoche, al cierre de esta edición, la situación estaba aún lejos de resolverse, por lo que hoy tampoco circularían los colectivos de la empresa Ersa. Por otra parte, el paro nocturno, que es el que anunció la UTA, seguirá, a menos que se efectivice el pago.

Por lo que, más allá de la situación particular de Ersa, las unidades del transporte público capitalino no prestarán servicio desde las 22 y hasta las 3.30. Anoche la medida volvió a activarse y los colectivos 101 y 110 regresaron al galpón para retomar las actividades con el primer turno de esta mañana.

El martes, en tanto, habrá un paro total de actividades, también convocado por el sindicato. De esta manera, no habrá colectivos durante toda la jornada en caso de que para ese momento las partes todavía no hayan llegado a un acuerdo.