El CEO de Carta Financiera, Miguel Angel Boggiano, estuvo en Corrientes en el marco del V Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad. Tras su exposición, el economista pasó por El Litoral y aseguró: “El bono de los 5 mil pesos es una medida populista, infame”. Lamentó y criticó la política económica de Cambiemos. “No podemos descartar la posibilidad de terminar en un default”, advirtió.

Boggiano se sorprendió por la calidez del auditorio del Congreso. “Me encontré con mucha gente interesada en la actualidad económica, interesada en la perspectiva de lo que sería el país con un mercado mucho más libre y no con el rol avasallante y asfixiante del Estado, como sucede desde hace 20 años, en cuanto a nivel del ahorcamiento impositivo”.

Consultado por el proyecto de Presupuesto nacional, dijo: “El presupuesto es de urgencia, impone la mayor carga de llegar al déficit cero primario (que no tiene en cuenta los intereses), al sector privado a través de más impuestos, al sector exportador le retrasan el dólar, me parece un contradicción”.

“El Gobierno de Cambiemos termina saltando de urgencia en urgencia, termina haciendo muy tarde lo que debió hacer en un primer momento, sin expectativas, casi sin apoyo político, con muy poca credibilidad, con pérdida de imagen, en lo económico a todas luces ha sido un fracaso”, agregó.

“Acumulamos deuda por 150 mil millones de dólares, seguimos con el problema de la inflación y apenas se han resuelto algunas cosas que eran errores muy groseros como el cepo y el default”, explicó.

“Desde el primer momento, el Gobierno leyó mal que el gasto excesivo era y es un problema, que no consigue atacar, no quiere atacar, no sabe atacar o considera que no tiene las fuerzas para atacar”.

De cara a 2019, el especialista consideró que “el Gobierno tiene el paraguas del Fondo Monetario que lo va a ayudar un montón, pero que no necesariamente lo tiene blindado. La Argentina depende de una buena cosecha del trigo si eso no sucede, olvídense del déficit primario cero”. “El Gobierno está asumiendo que tendrá una buena cosecha y podrá cobrar retenciones”, agregó.

“Si tenés en cuenta que las tasas de interés en el mundo están subiendo y que podés tener distintos problemas crediticios mundiales, pensar que ese problema crediticio te lo vas a encontrar recién en 2020 es asumir que el mercado no mira para adelante, que es miope, y el mercado a mitad del 2019 ya va a saber si te van a prestar o no en 2020”.

“Me parece que las chances no son muy favorables, porque la política no quiere asumir el costo de hacer ninguna reforma necesaria, y porque en la Argentina siempre los cambios necesarios se hacen cuando ya no hay más remedio, cuando estás en una crisis grave, cuando hay muertos en la calle, el dolar volando por las nubes o una situación de desastre”.

“El nivel de previsión de la clase política es cero, la miopía es total, y sólo reaccionan ante los hechos cuando les estallaron en la cara. No tienen la posibilidad de ver ni con un mes de anticipación. Macri terminó reduciendo algunos ministerios, como dándole algo al mercado, cuando el dólar pasó de 30 a 40 en tres días”.

“El Gobierno toma nota de la situación cuando el mercado le pone un sopapo y, a partir de allí, vemos qué hacemos”, se quejó.

“Este plan diseñado por el Fondo es sujetar todo con alambre, no es un plan que prometa crecimiento. Es un plan para salir del paso e intentar llegar a las elecciones de 2019 con cierta tranquilidad, nada más”, lamentó.

En cuanto a la reforma laboral, el economista se cuestionó: “¿Qué reforma? Era un título, debieron negociar con los sindicalistas para darle este bono infame de los 5 mil. El Gobierno no tiene la convicción para avanzar en una reforma, no sabe cómo hacerlo, no se anima. Argentina no puede tomar trabajadores porque tiene leyes laborales increíblemente rígidas y ahora, además, hay que notificar si vas a despedir a alguien sin justa causa”

“El bono de los 5 mil es una medida populista. Es patear la pelota para adelante, no soluciona nada”, reiteró.

Ante un eventual colapso como el de 2001, Boggiano explicó: “Las crisis nunca son iguales, muy probablemente vamos a una crisis distinta. No podemos descartar la posibilidad de terminar un default, si no hacemos las reformas, si no queremos bajar los impuestos, hoy el único que nos puede prestar plata es el FMI y el mercado seguirá cerrado en 2020, la situación internacional va en dirección a empeorar”.

“Los políticos no tienen visión para hacer los cambios, es probable que lo hagan cuando les estallen en la cara”, fustigó

Consultado por las alternativas de inversión, Boggiano fue pesimista. “Un inversor con 10 mil dólares no tiene muchas alternativas ni aquí ni el mundo, tal vez compraría oro, o lo mejor es que se quede con los 10 mil dólares. No compro bonos de Argentina, bonos de Estados Unidos, me quedo con el cash”, concluyó.