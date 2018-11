Regatas tratará de prolongar la serie frente a Quimsa

Por otra reacción. El Fantasma de Victoriano no se resigna y apuesta a la recuperación.

Regatas Corrientes visitará esta noche a Quimsa de Santiago del Estero en el segundo juego de la serie de cuartos de final del Súper 20, que tiene a la Fusión al frente 1 a 0 tras su reciente victoria en el parque Mitre.

El encuentro comenzará a las 21 en el estadio Ciudad de la capital santiagueña, con transmisión de la plataforma online LNB Contenidos y también por TyC Sports. Leonardo Zalazar, Leandro Lescano y Sebastián Moncloba serán los árbitros.

Quimsa eliminó en la instancia previa a La Unión de Formosa por 2-1 (85-109; 89-75 y 87-79), mientras que Regatas hizo lo propio con Atenas de Córdoba (72-84; 94-81 y 74-71), en una serie en la que el elenco Fantasma arrancó desde atrás.

En la antesala de la presentación en Santiago del Estero el entrenador regatense Lucas Victoriano recordó que “contra Atenas fue una experiencia cercana y nos viene a la mente, pero no pienso en el pasado, pienso en seguir y trabajar en que el equipo haga lo que planea, y que podamos jugar y competir”.

Victoriano se mostró optimista y dijo que “estamos mentalizados de que si nosotros nos convencemos de jugar de determinada manera, y el equipo tiene buenos pases, buenos bloqueos, podemos competir y ganar en Santiago”.

Finalmente, volviendo al juego del domingo, que favoreció a la Fusión por 94 a 88, el entrenador aceptó la superioridad de los santiagueños: “Quimsa jugó mejor, nosotros no pudimos encontrar el ritmo durante todo el partido, fuimos siempre al remolque expectantes un poco de lo que hacía el rival, que jugó muy bien, tuvieron tiros certeros, sobre todo en el último cuarto y así se llevaron una buena victoria”.

“Nosotros habíamos planteado un partido, el cual no nos dejaron jugar, y es mérito del rival, tienen un excelente entrenador, vinieron con las ideas claras, la propusieron y la pudieron conseguir”, expresó el tucumano.

De consumar un triunfo en el estadio Ciudad, el Fantasma forzará a un tercer chico a disputarse el viernes a las 22 en ese mismo escenario.