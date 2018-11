Diputados sancionó la Ley de Educación; paridad de género y voto joven, a comisiones

Por primera vez después de varios intentos, Corrientes tiene una Ley de Educación propia. La Cámara de Diputados sancionó ayer por unanimidad la norma. Pero lo más relevante de la sesión fue que la oposición se quedó con las ganas de apurar el tratamiento de la Ley de Paridad de Género y voto joven.

Los 10 diputados opositores hasta dieron una conferencia para anunciar que pedirían el tratamiento con preferencia para la paridad de género y el voto joven, ambos proyectos enviados por el gobernador Gustavo Valdés.

Sólo la diputada de Proyecto Corrientes, también oficialista, acompañó el pedido de los opositores. Los otros 16 legisladores oficialistas votaron en contra de la intención opositora de tratar los proyectos en la próxima sesión.

El proyecto de ley de paridad de género pasó a dos comisiones: la de Asuntos Constitucionales y la Derechos Humanos, donde se anexarán iniciativas similares ya existentes.

En el mismo sentido, el proyecto de ley denominado “Voto Joven” pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Para ambos proyectos, la oposición había solicitado “preferencia” en el tratamiento, lo que fue rechazado, entendiéndose la “importancia” de estas iniciativas. En cambio, todos coincidieron en celebrar que el Gobierno provincial haya remitido estos proyectos.

Ley de Educación

El texto original de la Ley Provincial de Educación de la Provincia de Corrientes tuvo una serie de modificaciones en ambas cámaras y fue analizado en períodos anteriores. Recién ahora se alcanzó el consenso necesario para la aprobación final.

La titular de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, diputada Geraldine Calvi (UCR), señaló que la normativa es “fundamental, porque va a regir el derecho de todos los correntinos de enseñar y de aprender, que están consagrados en la Constitución Nacional, provincial, tratados y demás normas vigentes”.

Aseguró que “el Estado asume la educación como una responsabilidad indelegable, teniendo siempre como marco general la libertad; la libertad para aprender y la libertad para enseñar”.

También remarcó que fueron convocados todos los actores que intervienen en el proceso educativo de los correntinos, que aportaron sus visiones particulares y que, “inclusive, han participado después de que nosotros hayamos aprobado con media sanción este proyecto en Diputados”, recordó.

Con respecto a las modificaciones introducidas en el Senado, dijo: “Ratifican en un todo el espíritu de esta ley”, y citó el artículo 78, que “está incluido dentro de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”.

“Es la destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no las hayan completado en la edad establecida. Este artículo ha sido modificado, clarificando el concepto que separa escuela de jóvenes, de la de adultos”, remarcó.

“Específicamente, en lo que hace a escuela secundaria de jóvenes, quedará comprendida para aquellos estudiantes de entre 14 y 17 años, sin establecer el horario de cursado, que quedará sujeto a reglamento y también a las instituciones educativas. Y escuela de adultos, para estudiantes de 18 años o más”, detalló.

“Creo que queda muy claro que la premisa es incluir a todos en la terminalidad secundaria. Y las escuelas secundarias tendrán que generar las estrategias para poder contener a sus alumnos”, agregó.

También se explayó sobre los artículos 136 y 137, concluyendo que “los correntinos no podemos privarnos más de tener la primera Ley de Educación de la Provincia de Corrientes; siempre pensando que la educación es una sola, es igualitaria para todos. Y ojalá que realmente podamos tenerla en vigencia el año que viene”.

Desde la oposición, la diputada Alicia Locatelli recordó que presentó un proyecto de Ley de Educación hace seis años, admitiendo que dista mucho del expediente aprobado. “Considero que es muy importante que avancemos en tener como correntinos nuestra primera Ley de Educación, como lo decía recién la diputada Calvi. Y más allá de las diferencias de los proyectos, también entendimos que es necesario y que esta sea la ley posible de la Ley de Educación para los correntinos”, concluyó.

Algunos de sus pares de la bancada del PJ, si bien votaron a favor de la ley “en general” -que salió por unanimidad-, votaron en contra algunos artículos (78, 137 y 163), lo que hicieron constar en actas, aunque cabe consignar que no afecta la redacción final.

La Cámara legislativa que preside Pedro Cassani, también aprobó los proyectos de ley de creación de un escalafón propio para el personal del Instituto de Cardiología de Corrientes, y la Declaración de Monumento Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia a la parroquia San José de la localidad de Saladas, expedientes parlamentarios que también pasaron al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación y posterior puesta en vigencia.