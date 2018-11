Tutores reclaman que sea apartado del cargo el profesor denunciado por abuso

Desde la Escuela Técnica “Carmen Molina de Llano”, los tutores manifestaron su preocupación dado de que aseguran que todavía no se tomó ninguna medida firme con respecto al profesor denunciado de abuso sexual por al menos 30 estudiantes. En tanto, el docente se tomó licencia por enfermedad.

En este contexto, se realizaron dos reuniones de las que participaron las autoridades de la institución junto con la dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa). El primero de los encuentros tuvo lugar el lunes con la participación de los padres y el segundo (por pedido de los tutores) se llevó a cabo el miércoles con la presencia de la docente que denunció los casos (relatados por sus alumnos y alumnas).

Tras los cónclaves, los padres de los alumnos manifestaron que no obtuvieron respuestas fehacientes. “Esperaba que al menos nos dijeran qué medidas iban a tomar con el docente, y no que intenten responsabilizar a los tutores. Uno de los profesores, incluso, se atrevió a decir que de las 30 denuncias tuvo que haber al menos 60 tutores responsables (dejando entrever que sabíamos algo)”, manifestó indignado un tutor.

Apoyo

Si bien las investigaciones avanzan, la comunidad educativa coincide en solicitar mayor apoyo para esclarecer los hechos y actuar en función de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general.

En este sentido, el tutor responsable de una de las víctimas exigió: “Queremos que al profesor se lo aparte del cargo y de la institución; así como que la Justicia actúe rápido. El cambio de escuela o una licencia no es una solución, lo único que va a hacer es poner a otra víctima a su alcance. Queremos que el profesor enfrente el proceso penal que tenga que enfrentar, porque no alcanza con una sanción disciplinaria por parte de la institución educativa”.

En general, los padres solicitan mayor contención por parte de las autoridades. Al respecto, una de las mamás presentes en las reuniones, Natalia, relató: “El lunes tuvimos una reunión apresurada, nos llamaron dos horas antes y había más directivos (que en el encuentro del miércoles). En esa reunión estaba la directora, el supervisor y referentes del Disepa. Ese día sentí cierta agresión hacia los tutores y defensa hacia el profesor”.

Pese a esto, la mujer destacó que las alumnas recibieron apoyo de la escuela para afrontar la situación y que ahora están esperando las citaciones judiciales para acudir a declarar.

Dirección

Si bien todavía avanza la investigación, la rectora del establecimiento educativo, Evangelina Maciel, lejos de brindar algún comentario o tomar alguna medida, señaló que los procesos los deja en manos de las autoridades.

Ante la pregunta de cómo se enteraron de los casos, la rectora respondió: “Los chicos hablaron con una profesora y le contaron, por una cuestión de acercamiento, lo que sucedía con el profesor. Luego ella me informó a mí y empezamos a trabajar”. Además, indicó que antes de conocerse los hechos, “había rumores, pero si se escribe deja de ser un rumor”. A la vez afirmó que se sorprendió por la mediatización del hecho “porque nosotros estamos trabajando y no dejamos nada librado al azar con respecto a los chicos”.

En referencia a la postura institucional sobre el caso, la autoridad de la escuela expresó: “Yo no quiero tomar partido, soy una persona neutra en esta ocasión, son casos de supuestos abusos, eso lo va a determinar la Justicia”.

Señaló, además, que el profesor pidió licencia por enfermedad, “supongo que a raíz de todo esto, él debe estar atravesando una situación comprometida con respecto a su salud”.

El caso es investigado por la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo del fiscal Raúl Alfredo Pasetto y durante esta semana las alumnas que fueron víctimas, como sus compañeros testigos de los abusos, esperan las citaciones para declarar. La causa está caratulada como “abuso simple”.