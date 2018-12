Valdés participó del acto de graduación de la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo

El acto se desarrolló en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno en horas de la noche y Valdés estuvo secundado por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el director de la Escuela de Gobierno, magister Gustavo Rodríguez y el director de la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de San Martín, doctor Honoris Causa, Marcelo Cavarozzi. También estuvo presente el ex gobernador y senador provincial Ricardo Colombi, entre otros legisladores y funcionarios provinciales.

Al inicio del acto, el locutor oficial remarcó que “la Escuela de Gobierno tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento del Estado democrático argentino y latinoamericano a través de la formación de profesionales con capacidad de análisis y gestión, aptos para desempeñarse en el ámbito de la decisión política en la esfera pública, sociedad civil y en el sector privado, por lo que la currículo propone un punto de encuentro en los estudios de políticas públicas y desarrollo” e indicó que “luego de dos años, se da por concluido el cursado de la primera cohorte de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Corrientes”.

Al tomar la palabra, Valdés reconoció que las ciencias políticas “es una carrera que se va a afianzando, creciendo, evolucionando y que realmente sirve para transformar”. Luego ponderó la creación de la Escuela de Gobierno durante la gobernación de Ricardo Colombi, porque “permite con una visión hacia adelante poder tener la posibilidad de entrenar a los recursos humanos y seguir invirtiendo en ellos para administrar el Estado”.

“Nosotros tenemos el compromiso de continuar con esta tarea”, se comprometió luego, planteando que “las políticas públicas tienen que ser monitoreadas”, en el marco de la modernización del Estado, mencionando la recientemente creada empresa público-privada de comunicaciones y los proyectos productivos que impulsa como Gobernador. “Necesitamos una visión hacia adelante para que el Estado pueda generar riquezas”, justificó Valdés al respecto.

“No lo podríamos hacer, si nosotros no contamos con los recursos humanos que sean necesarios, por eso es un acierto enorme esta maestría en Políticas Públicas para que tengamos ese monitoreo con estos profesionales y lograr el desarrollo que estamos buscando”, sostuvo.

Y consideró que “la única forma de combatir la pobreza es generando desarrollo con un monitoreo claro del Estado”. Finalmente, el Gobernador instó a que “sigamos apostando para que el conocimiento realmente llegue a la administración pública, que nos profesionalicemos, que todos los días los correntinos seamos un poco mejor y a seguir estudiando, esforzándonos para construir la provincia que queremos”.

Por su parte, Rodríguez expresó sentir “orgullo, porque la clase de dirigente de Corrientes haya salido solo de un enfoque solamente institucional de la política para poder darle un enfoque mucho más amplio, porque el apoyo que nos han dado y la confianza de poder demostrar que se puede aprender Ciencias Políticas Públicas y que los dirigentes nos hayan dado esa posibilidad nos hace sentir mucho orgullo”.

Seguidamente volvió a nombrar la palabra orgullo para elogiar a los egresados cuando nombró que “interventores como del Invico, de Aguas e Infraestructura pidan por alumnos de nuestra maestría, esto significa que cuando los piden es porque estamos por el buen camino que hay gente que está trabajando muy bien”. Al mismo tiempo destacó el trabajo en equipo de “haber sido un diseñador institucional, que no hubiera sido posible sin el apoyo del gobierno esto no se hubiera logrado y del gobernador Valdés que elevó más la vara y me pidió más cosas y que ya tenemos nuevos productos para el año próximo”.

Con respecto a estas propuestas educativas Rodríguez adelantó que la Escuela de Gobierno contará “si el presupuesto lo permite, con otra maestría en Gestión Pública en colaboración con la UNNE con 570 hs, tenemos también la Licenciatura en Administración de Hospitales” que “iría en dos etapas, la primera con Salud y la segunda que sería una propia carrera para la provincia para que tenga carrera en Administración de Salud, cuidando los recursos”.

Además en cuanto a lo que tiene que ver con la modernización se creó “un Observatorio en Políticas Públicas, con su propio software de tal manera que el gobernador desde donde se encuentre sepa cuál es la evaluación ciudadana que tienen los servicios públicos esenciales, como ser: Seguridad, Salud, Escuela, DPEC y si hubiera también las comisiones de Saneamiento ambiental o de Aguas finalizó”.

En tanto, Cavarozzi expresó su “alegría por los 34 egresados de hoy, después de la exigencia de dos años”. Luego agradeció a “la Provincia de Corrientes, personificada en el ex gobernador Ricardo Colombi y el actual Gustavo Valdés, quienes hicieron posible que nos dediquemos a mirar críticamente un tema que no siempre ha sido privilegiado en la política y la sociedad argentina como es el tema de las políticas públicas”.

El académico consideró que “nos es casual que Colombi y Valdés estén ahora en este acto”, entendiendo que “de esta manera están revelando una necesidad de que no miremos al Estado como se lo miró habitualmente en las últimas décadas en nuestro país”.

En este sentido, Cavarosi sostuvo que “durante una larga década se pensó que simplemente el estado tenía que serun complemento del mercado y después de esa larga década, entramos en un periodo en el cual, desgraciadamente el Estado se convirtió en un vehículo para satisfacción de pasiones cesaristas guiadas a la acumulación de poder”.

“En ambos casos, ese tipo de aproximación resultó en un exceso de utilización del Estado muy asociado a fenómenos de corrupción”, sostuvo.

Por otra parte, el director de esta maestría pidió a los egresados que cumplimenten el último paso de la graduación con la presentación de la respectiva tesina, “porque es la culminación de un proyecto personal, por un lado y por otro, porque muchas de esas tesis van a significar una contribución a la solución de los problemas que enfrentamos, no sólo en Corrientes, sino en la sociedad argentina en relación al Estado”.

El acto culminó con la entrega de diplomas que certifican la finalización del cursado de esta maestría en Políticas Públicas y Desarrollo y posteriormente se realizó un ágape en el patio central de Casa de Gobierno.