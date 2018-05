Identificaron como ciudadano francés al atacante en la Opera de París

El asaltante que la pasada noche atacó con un cuchillo a cinco personas en el centro de París era era un ciudadano francés nacido en la región rusa de Chechenia en 1997, según han confirmado fuentes judiciales. Esta tarde también se ha conocido que la policía ha arrestado en Estrasburgo (noreste de Francia) a una persona por su relación con el atacante, tal como informan medios locales.

El asaltante, que acabó con la vida de una persona y dejó cuatro heridos, dos de ellos en estado grave, gritó “Allahu akbar” (Alá es grande) antes de ser abatido por la policía local. Pocas horas después, el Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) reivindicó el ataque a través de una breve nota publicada en su agencia de noticias Al Amaq.

Según ha admitido un funcionario francés a la agencia The Associated Press, el autor del apuñalamiento mortal había estado en el radar de la policía por su radicalismo. Aunque no constan arrestos o condenas en su historial, el presunto atacante habría estado fichado en una base de datos nacional de miles de personas sospechosas de tener vínculos con el radicalismo, según esta fuente.

El joven checheno estaba categorizado en Francia como “fiche S”, una indicación utilizada por las autoridades para señalar a las personas que pueden ser una amenaza para la seguridad nacional, según otra fuente cercana a la investigación. El representante del sindicato policial Rocco Contento dijo a Reuters que el responsable, después de atacar a los transeúntes con un cuchillo, se precipitó contra la policía gritando “¡Os mataré, os mataré!”. Después fue disparado por los oficiales.

Debido a los indicios que apuntan a un atentado yihadista, la Fiscalía de París ha confirmado que la sección antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación y, en estos momentos el padre y la madre del agresor están siendo interrogados por la policía francesa. Por su parte, el ministro de Interior francés, Gerard Collomb, ha visitado a las víctimas en el hospital y ha anunciado esta mañana que los heridos, incluidos los de gravedad, están fuera de peligro.

El presidente Emmanuel Macron, por su parte, ha asegurado que Francia “no cedería una pulgada ante los enemigos de la libertad”, y ha alabado a la policía por “neutralizar al terrorista”.

En caso de confirmarse el móvil terrorista, este se convertiría en el atentado yihadista más grave sucedido en París desde el pasado 20 de abril de 2017, cuando Karim Cheurfi asesinó a tiros a un policía, Xavier Jugelé, en plenos Campos Elíseos.