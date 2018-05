Venezuela cerró campañas con Maradona junto al oficialismo

Diego Armando Maradona participó del acto de cierre de la campaña presidencial de Nicolás Maduro. El futbolista se mostró este jueves en Caracas con una bandera venezolana junto al presidente del país caribeño, y cantantes con remeras que expresan “Las calles no son las redes”. El mes pasado, luego de que la Justicia brasileña ordenara la detención del ex presidente Lula, Maradona aprovechó para respaldar a Maduro-. “Estamos viviendo momentos peligrosos. Quieren engañar a Cuba, a Venezuela la quieren cambiar, la Argentina ya fue engañada, a Paraguay lo mismo. Faltaba Brasil. Igual a (Nicolás) Maduro lo veo fuerte. Ayer hablé con él y está bárbaro”, afirmó. Otro de los argentinos presentes en Caracas es el ex titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, que expresó sus sensaciones a través de Twitter. “Esto es muy fuerte. El pueblo baila, canta, salta”. “¡Vive tu vida, dale alegría, no te pongas de rodillas... y venceremos! Chavez corazón del pueblo! Cantan a viva voz”, escribió en redes. Mientras tanto, la coalición opositora venezolana insta a los candidatos independientes Henri Falcón y Javier Bertucci a que se retiren de las elecciones y anuncia que a partir del domingo intensificará las presiones locales e internacionales contra el gobierno. La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática decidió no participar en las elecciones alegando la falta de garantías electorales. Son poco más de 20 millones de venezolanos los habilitados para votar, además de presidente, a los lí- deres de los consejos legislativos de los 23 estados del país. La empresa Meganálisis acaba de difundir un estudio que registró que sólo 27,5% de los consultados consideró que los próximos comicios son realmente una elección democrática y que un 69% adelantó que no irá a votar. La estatal agencia AVN, en tanto, difundió otro sondeo, de Internacional Consulting Services (ICS) y basado en 3.000 cuestionarios aplicados en hogares, que reveló que 67,5% de los venezolanos ejercerá el derecho al sufragio, y estimó un índice de participación que bordeó los 14 millones de electores.