Independiente rescató un positivo empate ante Millonarios

Independiente se jugó una parada importante ante un rival directo en Colombia. Rescató un punto y en su casa buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, en la última jornada de la fase de grupos. Se trajo lo que fue a buscar Independiente de Bogotá. Más allá de que pudo ganarlo después de ir perdiendo, el empate 1-1 con Millonarios le permite al conjunto de Avellaneda depender de sí para pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores: el jueves que viene en su estadio deberá ganarle a Deportivo Lara. Al menos desde la postura, el equipo argentino no demostró tener la intención de agredir al rival de turno como más le gusta hacer: haciéndose dueño de la pelota, manejando los tiempos y siendo vertical. Y presionando bien arriba, en terreno contrario, cuando no tiene el balón en su poder. Fue lo contrario a eso el Rojo en el Campín. Apostó a esperar agazapado y cederle el protagonismo al anfitrión y sus urgencias de sumar de a tres puntos. No le salió nada mal de movida a los de Holan. El técnico sacrificó a Fabricio Bustos para armar una última línea con mayor altura pensando en las pelotas quietas, tanto a favor como en contra, compuesta por Nicolás Figal, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Gastón Silva. Y puso a dos rápidos como Braian Romero y Gonzalo Verón por las bandas del mediocampo para el contraataque. Se defendió bien Independiente. Millonarios tuvo el balón pero nunca supo bien de qué manera lastimarlo. Jader Valencia no comandaba y Ayron Del Valle quedaba disminuido entre los centrales visitantes. No pasaba sofocones Martín Campaña, bien resguardado. Y encima, las jugadas de peligro más claras eran de los de Avellaneda. Martín Benítez aprovechó un lindo quite de Diego Rodrí- guez en la mitad de la cancha y soltó la derecha. Ahí se empezó a lucir Wuilker Faríñez, el arquero de 20 años venezolano que se lució en las Eliminatorias ante la Argentina. Tapó otro contraataque en el segundo tiempo: un desborde de Verón que terminó con una palomita de Benítez en el área chica. Cuando parecía que Independiente tenía todo controlado, otro venezolano metió la mano. La pelota impactó en el brazo derecho abierto de Amorebieta dentro del área y el árbitro cobró el correcto penal que el capitán Andrés Cadavid transformó en gol tras una definición esquinada de zurda. El Diablo se adelantó unos metros en el terreno y los espacios que se crearon en su defensa pudieron haber sido capitalizados por los colombianos, que nunca merecieron estar en ventaja y mucho menos hacer el segundo. La justicia llegó en la derecha de Emmanuel Gigliotti, quien casi ni había tocado la pelota. Le sacó jugó a un buen envío de Romero, el Puma, que picó entre los centrales, se frenó, enganchó y la clavó en el ángulo para poner un empate aliviador.