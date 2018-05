Valdés insistió: “Vamos a conseguir que nos paguen las regalías por la energía”

El gobernador Gustavo Valdés reiteró ayer uno de los objetivos centrales de su gestión: “Vamos a conseguir que nos paguen las regalías por la energía”.

Tras inaugurar el Colegio Secundario del barrio Raúl Alfonsín en Paso de los Libres, Valdés dijo: “Vamos a conseguir lo que no conseguimos con el gobierno anterior, que nos negó esta posibilidad, estamos en tratativas con el Presidente para ver las compensaciones”.

“Vamos a conseguir lo que no conseguíamos con el Gobierno anterior que es lograr que nos paguen las regalías. Nos pagaron las regalías, pero a valor histórico. Vamos a compensar las deudas que trataban de ponernos de rodillas cobrándonos valores que eran descabellados desde Cammesa”.

“La energía no es un valor que se regala, tenemos que tener la mayor cantidad de energía para invertir en desarrollo y no terminar subsidiando sino termina la Argentina como está hoy, con un gran déficit” analizó.

Anticipó que “mañana (por hoy) estará la mesa de Cambiemos al mediodía. Por la mañana con Pablo Bereciartua, secretario de Obras Públicas, vamos a caminar las obras de la defensa de Paso de la Patria, que también es plata de Nación que ahora podemos disfrutar” destacó.

Sobre obras hídricas en la provincia, Valdés dijo que “estamos trabajando en la licitación pública del drenaje del Riachuelo, necesitamos que no se inunde San Luis del Palmar”. Detalló que allí invertirán 80 millones de pesos.

“El Fondo de Desarrollo Rural es el impuesto de ustedes que va específicamente al campo y nosotros siempre estamos colaborando a través de inversiones millonarias”.

“A través de esta herramienta, se hicieron 1.700 kilómetros de ripio para los productores, y ahora asumimos un nuevo compromiso con el campo: queremos hacer 1.000 kilómetros de ripio por año durante los cuatro años de gestión que vamos a llevar adelante, y es una inversión enorme para poder tener los caminos lo mejor posible”, adelantó, enfáticamente.

El mandatario recordó que “antes no teníamos ayuda nacional y ahora sí tenemos los recursos, el compromiso, y lo vamos a hacer”. “Es fundamental la igualdad para la gente del campo y con la utilización de internet lograremos volcar el conocimiento a los niños por medio de las escuelas, ya que van a acceder a esta herramienta del saber para lograr la igualdad que pregonamos”.