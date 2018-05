Dirigentes de diferentes poblaciones se reunieron para avanzar en la provincialización de Cambio Solidario

En Mercedes se concretó ayer el primer encuentro provincial de Cambio Solidario que busca convertirse en un partido provincial. Participaron dirigentes de Goya, Sauce, Esquina, Mburucuyá, Saladas, Paso de Los Libres y Corrientes Capital, Curuzú Cuatiá, Carlos Pellegrini, Bella Vista, Concepción, Santa Lucía, Felipe Yofre y Mariano I. Loza.

El acto comandado por el ex intendente y actual coordinador del Gabinete comunal, Víctor Cemborain, y contó con la participación especial de la jefa comunal María Elvira Sánchez, quien fue la encargada de dar la bienvenida a los representantes de diferentes comunas.

Luego, según informaron desde el partido, “los oradores, recordaron las primeras actividades desarrolladas a partir del 2005”. En ese contexto, luego se refirieron a las gestiones comunales tanto de Cemborain como de Sánchez.

“Hay que administrar bien, la provincia es rica, tiene buena luz, tiene buen sol, tiene buen clima, tiene buenas tierras, y tiene mucha gente que quiere trabajar, hay que darle la oportunidad”, expresó el actual coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Mercedes. Seguidamente, además de agradecer la participación de las distintas delegaciones, aseveró que “tengan en cuenta que cuando armen un grupo de trabajo, nosotros vamos a estar ahí, trasmitiendo lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer”.

“Me pueden decir cualquier cosa, me pueden arrancar los carteles, me pueden trabar los fondos, pero nunca me van a sacar las ganas de trabajar por los correntinos”, concluyó Cemborain.