Ediles piden una opción a la actual política económica

Concejales de distintos partidos políticos, principalmente peronistas, analizaron el impacto del Pacto Fiscal en las Comunas. Aseguran que menguó el goteo de coparticipación y que en algunos Municipios continúan los recortes.

Conformado por ediles del PJ, del Frente Renovador, del Autonomismo y Liberales, el Foro de Concejales de Corrientes se reunió ayer en Santa Lucía. “Luego de un profundo análisis de la situación económica-financiera nacional y provincial, observando cual será el impacto que tendrá en nuestras comunidades esta situación de debilidad económica, consideramos necesario que las políticas de ajuste que afectarán la vulnerable economía de la Provincia, necesitan una opción no solamente económica sino también política, para lograr el bienestar de nuestro pueblo”, expresaron a través de un documento conjunto.

De esta manera, se manifestaron en contra de los anuncios de recorte del Gobierno nacional para reducir el déficit fiscal. Luego, los ediles expresaron: “Analizando la economía real provincial, las diferentes cadenas productivas y el agregado de valor por cada micro región, se observan pérdidas de la competitividad en los últimos años. Sin duda el impacto en los pequeños y medianos productores será grande, afectando fuertemente a las economías de nuestras comunidades, empobreciéndolas”, manifestaron.

En el foro disertaron ante los concejales el licenciado en Economía y profesor de la Cátedra de Economía Política de la Universidad Nacional del Nordeste, Ataliva Laprovitta; el economista y director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, Santiago Fraschina; y el economista y especialista en presupuesto de la Undav, Mariano Macchioli.

Se hizo un análisis del aumento de los fondos de coparticipación pero estos llegaron “menguados a los Municipios”, según indicaron los ediles. También observaron el impacto del Pacto Fiscal en las Comunas.

“En cuanto la situación económica nacional observamos con preocupación que la situación no tiende a mejorar, pues se abandonó un proyecto productivo e industrializador nacional y se optó por una propuesta financiera, que nos terminó poniendo en manos del Fondo Monetario Internacional (FMI), perdiendo parte de nuestra soberanía económica”, expresaron desde el Foro.

“Es por esto que nos comprometemos a acompañar a nuestros intendentes, con el fin de sortear esta delicada situación económica y financiera, para que esta complicada realidad afecte lo menos posible a nuestras comunidades castigadas en estos últimos años. Sostenemos que, cada nivel institucional- Nación, Provincia y Municipio-, deben hacerse cargo de sus responsabilidades de acuerdo al tamaño económico que tienen y ser solidarios para atender las necesidades de los correntinos”, manifestaron los ediles a través de un documento.

Durante el Foro se trabajó en la capacitación de ediles sobre distintos temas relacionados con la gestión municipal. El primero de los tres puntos fue el relacionado con los recursos coparticipables. El segundo, sobre la situación económica actual. En tercer lugar, se brindaron herramientas a los concejales sobre presupuesto municipal, ejecución de gasto, entre otros puntos.

“En lo que quedaron los concejales es que, debido a la situación que se está viviendo en todos lados, se deben tratar todos los temas, no siempre desde el punto de vista político, sino también pensar en el pueblo, y que cada decisión que se toma sea a conciencia”, dijo a El Litoral el intendente anfitrión “Tata” Sananez.

Sobre el impacto del Pacto Fiscal, el jefe comunal llamó a ser precavidos ya que aún se desconoce el efecto en los recursos. “Nosotros todavía tenemos recortes y no sabemos bien a qué se debe”, señaló. “De un millón, nos quitaron 300 mil, esto nos impide planificar”, indicó.