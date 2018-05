Monseñor alertó sobre la necesidad de resolver la precariedad y riesgos a los que están expuestos los puesteros itateños

Durante la homilía que brindó por el 50º aniversario del Pequeño Cottolengo Don Orione de Itatí, el arzobispo de Corrientes Andrés Stanovnik, se refirió a la situación de los numerosos puesteros instalados tanto en el lateral de la Basílica como también en inmediaciones a la citada institución.

“Los que son de acá ya están acostumbrados e insensibles, como yo también después de 10 años”, manifestó Monseñor, al mismo tiempo destacó que “cuando bajaba por ese camino, recordaba lo que hay detrás de ese paredón, que no se viene abajo por milagro”. En este punto, graficó que del otro lado (muro) está “totalmente ocupado por familias itateñas que tratan de salir adelante como pueden”.

“Pero tenemos que mirar de frente esa realidad, ésta que se extiende todo alrededor”, instó y al mismo tiempo aclaró que “es bueno decir que el responsable no es sólo el vicegobernador o el intendente, porque cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Al menos al nivel de complicidad”.

“Yo si lo digo acá no me desentiendo, todos somos responsables, cada uno en la capacidad o en el nivel de responsabilidad que le corresponde”, añadió Stanovnik, quien insistió “son cosas que tenemos que mirar de frente, en la medida que las miramos de frente, podemos resolverlas. Podemos salir de la insensibilidad y del acostumbramiento que tenemos de las cosas negativas con las cuales convivimos”.

“Ojalá entonces que estos 50 años (Cottolengo) también nos ayuden a abrir los ojos para ponernos en acción”, destacó. Tras lo cual alertó que “esto es un ejemplo solamente, porque lo tenemos encima. Igual hay tantas otras realidades sociales que necesitamos mirarlas de frente y no echarnos la culpa, sino hacernos cargo que es distinto y entonces se resuelven con mucha facilidad”.

Relocalización

Consultado sobre esto, el intendente de Itatí, Germán Fernández expresó que “fue muy bueno que el Arzobispo hable del tema. Es algo que nos preocupa. Y por ejemplo la semana pasada tuvimos inconvenientes con algunos puesteros que no quieren retirar algunas estructuras de madera de la plaza”.

“Por ahí no es sencillo resolver este tipo de cuestiones y por eso está bueno que desde la Iglesia también puedan plantearlo”, manifestó el Jefe comunal, quien recordó que “inclusive ellos ya expresaron su intención de ceder un predio detrás de la Basílica para relocalizar a los puesteros y darles así un lugar en mejores condiciones para trabajar”. Para ello, “será trascendental el apoyo de la Provincia. Por eso, en los próximos días enviaremos una nota al Ministerio de Planificación, a cargo de Ortega, para ver cómo entre todos podemos resolver esta situación”, indicó Fernández. Y si bien admitió que se trata de un proyecto que demandará tiempo, remarcó que “creo que al existir esta predisposición y aporte de la Iglesia, sumado a lo que pueda hacer el Municipio, el Concejo y la Provincia, podemos darle a las familias itateñas mejores condiciones de trabajo”.