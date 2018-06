San Lorenzo maniató a San Martín y quedó match point

Diego Acevedo

deportes@ellitoral.com.ar

Buenos Aires.

Enviado especial

Un contundente triunfo logró anoche San Lorenzo en el quinto punto de la serie final de la Liga Nacional de Basquetbol. En el Polideportivo Pando de Boedo se impuso 77 a 60 a San Martín para adelantarse en la serie, al mejor de siete, 3 a 2 y quedar a un triunfo del “tri”.

El partido se definió anticipadamente por la diferencia que logró el local (32 puntos). En los 20 minutos iniciales, San Martín anotó solamente 19 puntos, mientras que su defensa fue permeable frente a un equipo que tuvo variantes para llegar al gol.

Luego de un doble inaugural de Jeremiah Wood, San Lorenzo encestó un parcial de 18-0 (18-2) que le dio el dominio casi desde el mismo inicio del quinto capítulo. Se impuso desde la defensa, con una intensidad que le recortó chances a San Martín, arrinconado a tomar tiros muy incómodos y con una baja efectividad. Matías Lescano, con un doble largo, cortó una extensa sequía (18-4), pero el Ciclón siguió lastimando y se llevó el primer cuarto con amplitud (24-8).

Nicolás Aguirre se destacó en la conducción y Javier Justiz Ferrer impuso condiciones en ambos tableros.

El bicampeón prolongó su dominio en el segundo cuarto, llegando a tomar una distancia de hasta 25 puntos (40-15). Al no poder lastimar en el juego interior, ni correr la cancha, San Martín buscó respuestas con lanzamientos de larga distancia, pero no estuvo certero (1-9 de tres y un 20% de campo). Para colmo del visitante, el local fue todo lo largo que pudo y también encontró puntos con Mathías Calfani y Selen Safar, sumados a la solidez de su quinteto para ir al entretiempo 46-19 (50% tiros de campo).

El daño hecho por el Ciclón resultó irreversible. San Lorenzo no paró de crecer, llegó al último cuarto 63-32 y tomó una máxima de 32 en el segmento final (68-36). Con el partido juzgado llegaron los puntos de Justin Keenan para recortar distancias y maquillar el score final 77-60.

San Lorenzo, que no había podido ganar en la final las veces que anotó menos de 80 puntos, anoche con 77 tantos, pero con una arrolladora actuación defensiva (sólo Keenan superó la decena en la visita) se adjudicó el triunfo de costa a costa y quedó match point, a un triunfo más del tricampeonato.

Mañana sigue la acción con el sexto juego en Corrientes, donde San Martín deberá renacer para evitar la consagración del elenco de Boedo.