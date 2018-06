Sampaoli estuvo a punto de caer, pero Tapia lo sostuvo

Las diferencias irreconciliables entre el técnico Jorge Sampaoli y sus dirigidos llegaron a un punto de no retorno y el lugar del DT en el banco de suplentes de la Selección Argentina ante Nigeria estuvo en serio riesgo, hasta que ayer a la tarde entró en acción el presidente de AFA, Claudio Tapia, para sostenerlo en el cargo, aunque sin certezas respecto del plano de autoridad que podrá ejercer sobre los futbolistas.

Las versiones cruzadas con información sobre las internas que por estas horas tienen en llamas la vida íntima del seleccionado argentino en Bronnitsy tuvieron distintos capítulos, desde que los jugadores le habían solicitado al técnico que diera un paso al costado para eventualmente ser reemplazado por el secretario técnico Jorge Burruchaga, hasta que los jugadores habían tomado el mando del equipo y lo armarían en función de los históricos de esta generación que ya vio pasar por sus manos a varios entrenadores.

Sin tiempo para analizar demasiado la situación, sino a través del desmadre en que había caído la organización interna del seleccionado albiceleste, el presidente de AFA, Claudio Tapia, decidió salir a la palestra para evitar un papelón internacional.

“Chiqui” actuó de mediador entre el técnico y los jugadores, aunque no ya para limar esas diferencias que ya no tienen marcha atrás, sino para atenuar el temporal y evitar el escarnio público, aunque para adentro las cosas sigan igual.

Por eso, afrontando el principio de autoridad que conlleva su cargo, Tapia ratificó en su puesto a Sampaoli, que estará en el banco de suplentes ante los nigerianos, pero hasta ahí nomás.

Según fuentes consultadas, no es seguro, aunque se niegue en otros ámbitos, que el técnico pueda ejercer sus funciones en los próximos días sin el condicionamiento del plantel, cuando su autoridad está absolutamente devaluada.

Y en el entre tanto, el pus que generó con el tiempo esta infección parece a punto de saltar, ya con esta generación a punto de extinguirse y que, en esta instancia final pone blanco sobre negro respecto de la influencia que tuvo sobre cada entrenador que pasó por la selección y se terminó yendo anticipadamente y en situaciones nunca aclaradas.

La leyenda del “club de amigos de Lionel Messi” tomó entonces visos de realidad, aunque los damnificados, en este caso cada técnico que los dirigió desde Alfio Basile para acá, por códigos en algunos casos, y para no enfrentarse con el mejor del mundo en otros, nunca quisieron corroborar.

Pero si en el entrenamiento de ayer ya se observó a los jugadores bien lejos de Sampaoli y solamente a uno de sus ayudantes, Lionel Scaloni, haciendo de nexo entre ambos, es un gran interrogante que puede suceder hoy, cuando se realice el entrenamiento más fuerte que se puede hacer en estos pocos días de preparación antes del cotejo con los nigerianos, que en el último amistoso, con Sampaoli en el banco y Messi en la tribuna, terminaron imponiéndose por 4 a 2.

En definitiva, el clima para esta definición mundialista anticipada es el peor. En la Selección Argentina reina tristemente hoy un verdadero caos. Y al fin y al cabo, los que más lo sufren son los que quedaron en Argentina y los miles que hicieron el esfuerzo de ir hasta Rusia. Por eso, hoy más que nunca, el final está anunciado. Sampaoli sigue, y los jugadores también, pero cada uno por su lado.