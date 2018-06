Alertan que los tarifazos y aumentos acentúan la crisis en barrios vulnerables

El aumento de las tarifas, de la canasta alimentaria y la falta de empleo formal para sectores de vulnerabilidad económica calan profundo en los barrios, según advirtieron desde el movimiento Barrios de Pie Corrientes. Indicaron que, por la demanda, hace dos fines de semana que no pueden cubrir las raciones necesarias para los comedores.

“La pobreza nos preocupa, porque es nuestra gente. Muchos sectores sociales y políticos viven con preocupación el momento que estamos viviendo, y ojalá podamos salir de una forma dialogal, consensuada y democrática. No podemos retroceder a otras épocas”, había expresado a El Litoral el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, tras la presentación de la Colecta Anual de Cáritas.

En Corrientes, al menos un cuarto de la población está bajo la línea de pobreza, según indicadores del Indec. Esta se profundiza entre los niños, niñas y adolescentes. En el NEA, orilla el 50 por ciento.

La semana pasada la columna del Nordeste participó de la Marcha Federal por Pan y Trabajo, que partió desde distintos puntos del país, y confluyó el viernes en Buenos Aires. Por la provincia estuvieron presentes representantes de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep-Movimiento Evita).

Uno de los principales pedidos consistió en la declaración de la Emergencia Alimentaria en el Congreso de la Nación. Esta, además, se basa en un informe sobre malnutrición que se realizó en los comedores que dependen de la organización social y que arrojó cifras preocupantes.

Desde Barrios de Pie informaron que la situación se agrava en los puntos periféricos de la ciudad. “Hace dos fines de semana que venimos teniendo casos en los comedores de tres a cinco familias que llegan y no les podemos dar la comida porque no llegamos a entregar”, manifestó a El Litoral la dirigente del movimiento social, María Eva Romero.

La demanda creció en los comedores, uno de los puntos donde se observan los coletazos de la escalada de precios. “Se van sumando familias y no podemos dar cobertura a todos”, señaló con preocupación Romero. La organización entrega por fin de semana más de 3.200 raciones en 24 comedores en Capital. La actividad social se realiza a pulmón y con aportes de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes.

“Las tarifas aumentaron, el colectivo, la luz, el agua. Hay familias a las que les vinó 5 mil pesos la boleta de agua en un barrio”, indicó Romero. “Hay muchas cosas que no se están viendo, la gente no va a pagar porque no tiene. El ingreso de un jubilado no alcanza para pagar estas tarifas”, expresó la dirigente social.

“Hay familias a las que les llegaron aumentos de 200 o 300 por ciento de luz”, manifestó Romero.

Otro de los puntos que se solicitó en la movilización federal fue la ley de Infraestructura Social que consiste en destinar una cuota de obra pública a las cooperativas. Los movimientos sociales, entre ellos Barrios de Pie, cuentan con estas estructuras. En este sentido, las organizaciones sociales de Corrientes presentaron hace más de un mes un proyecto en la Legislatura para que se otorgue el 25 por ciento de la obra pública a las cooperativas. Es así que se busca la manera de generar empleo formal.

Aunque los indicadores nacionales dieron algunos números positivos de crecimiento del empleo formal, la situación en los sectores de mayor vulnerabilidad económica continúa siendo preocupante. El trabajo informal alcanza al 36 por ciento de los trabajadores en el aglomerado urbano Corrientes, de acuerdo con los últimos indicadores publicados por el organismo nacional.