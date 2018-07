Intendentes peronistas amplían convocatoria a dirigentes locales

Jefes comunales peronistas buscan fortalecer el movimiento y el 1 de agosto convocarán a un nuevo Foro de Intendentes Peronistas, con una invitación ampliada a dirigentes del sector. Señalan que es necesario robustecer la dinámica partidaria y revitalizar una visión frentista.

“Se planteó que hoy en día el peronismo está diezmado, sin un horizonte claro, sin una conducción clara, sin grandes reflexiones de lo que ha pasado en los últimos años sobre cómo no supimos convencer o enamorar a los correntinos”, manifestó a El Litoral el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad.

La reunión se realizó el domingo en Santo Tomé con presencia del jefe comunal anfitrión Mariano Garay; de los intendentes de Paso de los Libres, Martín Ascua; de Mercedes, Elvira Sánchez; de San Roque, Raúl Hadad; de Chavarría, Roberto Dieringer; de Felipe Yofre Leonardo Aguirre; de Esquina, Hugo Benítez; de Loreto, Sebastián Torales; de Tabay, Juan Miguel Miño. Además, participaron el viceintendente de Caá Catí, Héctor Baez, y el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain.

Luego, emitieron un documento a través del cual señalaron la necesidad de promover “un proyecto político provincial, democrático, inclusivo y solidario en el que se recupere la bandera y enarbole la bandera de la Justicia Social, para crear el desarrollo que tanto necesita la provincia”. Los intendentes buscan una renovación en la estructura.

No obstante, Hadad explicó que no buscan constituirse en un espacio alternativo de conducción dentro de la estructura sino, más bien, dar cuenta de sus responsabilidades como intendentes y, en lo político, como dirigentes territoriales “en generar mecanismos para el que el movimiento se reactive y se discutan ideas y armar un proyecto a largo plazo”.

“Llegó el momento de juntarnos y llamar a la unidad con los sectores que comulguen en nuestro pensamiento”, enfatizó el jefe comunal. Si bien indicó que se espera ampliar la convocatoria, en un primer momento, “la discusión es dentro del peronismo como movimiento político”.

Estos van a comenzar con una serie de reuniones y en futuros encuentros convocarán a “los dirigentes a discutir y a repensar el peronismo, que no sean tanto dirigentes de base como legisladores, todos están invitados”, señaló el intendente.

Hadad, a su vez anticipó que el próximo Foro de Intendentes Peronistas será el 1 de agosto en Felipe Yofre. “Justamente la idea es avanzar más con este esquema y conformar una mesa política de conducción o de coordinación, articular con los demás dirigentes, para reuniones más amplias, y de esta manera, que vaya saliendo lo que entendemos es una propuesta concreta que venga a revitalizar la imagen del peronismo a nivel provincial.

De igual modo también se pronunció ayer en una entrevista radial, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien llamó a la dirigencia a avanzar en un nuevo proyecto. El próximo paso, será pensar en una visión frentista, congregando a los sectores socios del peronismo.