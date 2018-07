“Cuando las leyes marginan, matan, no vienen de Dios”, opinó el cura Chaparro en una misa

En Ituzaingó, el último viernes a la siesta, se realizó una misa en honor al “Divino Niño Jesús”. La celebración religiosa, por las malas condiciones del tiempo, se desarrolló en el hogar de ancianos y fue presidida por el sacerdote Esteban Chaparro de Ayolas (Paraguay).

En ese contexto, según lo indicado por “Ituzaingó al día”, el citado religioso expresó que “la ley que sirve es la ley de Dios, mientras que nuestras leyes sirvan para ayudarnos, para enaltecernos, para salvarnos, entonces son ajustadas al deseo y al querer de Dios”. En cambio “cuando oprimen, cuando clasifican, cuando marginan, cuando matan, no vienen de Dios”.

Luego, convocó a la feligresía a pedir “al Señor para que en nuestra vida creyente podamos librarnos de estas cosas coyunturales, políticas, ideológicas, que no hacen más que arrastrarnos a una vida cada vez más degradada, de una humanidad cada vez más enferma y caduca”.

Por último planteó, “mientras más degenerada se hace nuestra sociedad, peor serán los conflictos entre nosotros y peor también serán las leyes que nos van a regir”.

“Por eso pidamos que el señor nos ayude y que su poder soberano nos ayude a entender que Dios reina. Por encima de toda ley está Dios, su dominio y su enseñanza no están sujetos a los dominios o ideologías temporales que pueden surgir hoy o mañana, su enseñanza no termina nunca”, concluyó.