El Municipio colocará piedras para intentar evitar que caiga el puerto de Empedrado

El Municipio de Empedrado además de advertir sobre el deteriorado estado de sus defensas costeras y realizar gestiones tanto a nivel provincial como nacional, resolvió comenzar a colocar piedras para al menos tratar de evitar que caiga una de las zonas más críticas: el puerto.

“Envíe notas al Gobernador, al presidente y a los representantes del Plan Belgrano porque es preocupante la situación. De acuerdo a lo que me expresaron desde el Icaa, en el transcurso del mes vendría un equipo que en base al relevamiento minucioso que realicen, elaborarán un proyecto sobre qué obras son las necesarias para una solución definitiva”, contó el intendente José Cheme al ser consultado por El Litoral. En este contexto, acotó que eso podría demandar varios meses. “Según me manifestaron, tratarán de hacerlo en el menor tiempo posible. Lamentablemente en los últimos cuatro años no tomaron medidas concretas. Pero ahora ya no sirve de nada quejarnos, tenemos que ver como superamos esta situación”, aseveró Cheme.

Al mismo tiempo agregó que “ahora por ejemplo no tenemos ni bajada de lanchas públicas. Es una lástima el estado de abandono con el cual nos encontramos”.

Y con el objetivo de paliar la situación, es que el Jefe comunal resolvió invertir recursos propios del Municipio para solventar algunos trabajos. Sobre esto, precisó que ya encargaron “piedras de primera voladura para tratar de evitar que el puerto se caiga”, indicó el Intendente, quien concluyó “sabemos que eso no es la solución definitiva, pero mientras seguimos insistiendo con la obra de mayor envergadura, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.

El dato

Empedrado es una de las poblaciones turísticas que posee Corrientes y sus barrancas son un elemento distinto en su paisaje.