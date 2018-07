Colombia pasó de la alegría a la frustración de los penales

n El seleccionado de Inglaterra pudo por fin celebrar en una tanda de penales en una Copa Mundial. Ayer, tras igualar 1-1 ante Colombia el tiempo regular, y también el extra, logró su clasificación a los cuartos de final de Rusia 2018 en el desempate desde los doce pasos.

El partido jugado en el estadio del Spartak de Moscú fue el último de los cruces de octavos de final, que dejó a los “leones” entre los 8 mejores seleccionados del mundo.

Tras un inicio de partido muy intenso, Inglaterra pasó a marcar el ritmo de juego. Harry Kane, Raheem Sterling y Jesse Lingard aparecieron constantemente entre líneas y provocaron jugadas peligrosas con pelota detenida.

Colombia, sin su estrella James Rodríguez -ausente por lesión- apostó principalmente a salir en velocidad al contragolpe, pero prácticamente no llevó peligro al arco rival.

La segunda parte arrancó de manera muy favorable para los intereses de Inglaterra. Después de ser derribado dentro del área por un agarrón, seguido de empujón por parte de Carlos Sánchez, el capitán Harry Kane convirtió el penal y adelantó a los suyos en el marcador.

Los cambios introducidos por ambos entrenadores revivieron a Colombia e inmovilizaron a Inglaterra. En el último cuarto de hora, el seleccionado sudamericano se volcó en ataque en el campo rival. Primero, el ingresado Muriel estuvo a punto de anotar con un remate de larga distancia que Pickford sacó en gran reacción al tiro de esquina.

Del córner llegó la igualdad, cuando ya en tiempo de descuento el defensor Yerry Mina -de gran partido- saltó más alto que todos en el área para meter un cabezazo de pique al suelo que superó al arquero y a Trippier, quien había quedado custodiando el vertical derecho, pero su intento de rechazo no alcanzó para evitar que la pelota sacudiera la red.

El colombiano se convirtió así en el primer central desde 1958 que convierte 3 goles en un mismo Mundial y ninguno de ellos fue de penal.

Ambas selecciones buscaron decantar la balanza a su favor en la prórroga. Colombia se insinuó mejor en el primer tiempo extra, pero Inglaterra lo emparejó en el segundo, debiendo definirse el último pasajero a cuartos de final desde el punto del penal.

En la tanda de los remates desde los once metros, Colombia se ilusionó con la tapada de Ospina a Henderson que le permitió adelantarse 3-2, pero en la siguiente ejecución Uribe reventó el travesaño y Pickford le atajó el remate a Bacca. Al final, Dier no falló e hizo felices por primera vez a los ingleses desde los doce pasos en un Mundial.