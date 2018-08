Tres motivos para descubrir de Ferrol en Galicia 

El litoral de Ferrol, en la Costa Ártabra, se considera una de las joyas mejor guardadas de Galicia y posee el título Lugar de Importancia Comunitaria de España. Las interminables costas de mar abierto son reclamo para los amantes de los deportes aeronáuticos y su fina arena, el paraíso para los más pequeños de la familia; en las calas más vírgenes y ocultas se resguardan los lugares perfectos para dejarse llevar por la tranquilidad.

1. Playas afables y salvajes

La fina arena blanca y la naturaleza casi inhabitada hacen del litoral ferrolano un lugar irrepetible. Doñinos, San Xurxo, Esmelle y A Fragata son cuatro de las dieciséis playas que renuevan y lucen bandera azul cada año. En Doñinos y San Xurxo, esperan un rincón perfecto para los surferos, con fuertes oleajes.

En la bahía natural de San Xurxo, entre las playas de A Fragata y San Xurxo, se ubica la de Esmelle. Con forma de concha, cuenta con un camping que únicamente abre en la época estival.

La playa virgen de Ponzos se recomienda para los viajeros que prefieren hacer nudismo o desconectar, aunque no de los surfistas y los aficionados al parapente, que aterrizan en estos arenales. La de Santa Comba se presenta como la más agreste. Su fuerte oleaje, tan apreciado por los surfistas, se combina con el color azul verdoso de sus aguas y los islotes de la cala As Fontes.

En Ferrol, varias playas de ría están protegidas del viento, tienen abundante vegetación, con aguas tranquilas y bien comunicadas a través del transporte público. Es el caso de Caranza, A Graña y Cariño.

As Fontes se disfruta cuando la marea está baja, Lobadiz es ideal para bucear o contemplar las islas Gabeiras y O Porto es el paraíso para los pescadores, mientras que Lumebó tiene una espectacular puesta de sol. Una cosa es segura: el encanto de las playas y calas de Ferrol tiene un factor en común: la deliciosa gastronomía gallega.

2. Gastronomía gallega

En la playa de Doñinos el viajero puede encontrar restaurantes con vistas inmejorables; en pleno entorno rural se encuentra la de Vilar-Covas, contigua a la de A Fragata y dominio gastronómico de la cetárea de Cobas, donde se adquieren pescados y mariscos de las Rías Altas.

Ferrol eleva la gastronomía de proximidad con sus almejas babosas de la Ría, que se utilizan para muchos de los guisos tradicionales. Los 50 tipos de marisco y 80 variedades de pescado fresco gallego permiten una oferta culinaria extensa entre la que destacan recetas imprescindibles como el pulpo a la gallega: cocido, troceado y adobado con sal y pimentón, y rociado con aceite crudo.

3. Patrimonio cultural

El patrimonio cultural de Ferrol se enmarca en una tendencia arquitectónica llamada urbanismo racionalista y tiene en el estilo colorido y original del Barrio de la Magdalena una de las zonas más señoriales. Ubicado entre el viejo barrio marinero de Ferrol Vello y el modesto barrio de Esteiro, el de la Magdalena esboza una cuadrícula perfecta que permite seguir la ruta del modernismo ferrolano.

Ferrol es un enclave histórico de astilleros y arsenal militar que, a partir del siglo XVIII, se convirtió en una de las localidades más pobladas de Galicia. Estas infraestructuras se pueden contemplar por toda la localidad y en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol.

El Castillo de San Felipe es una fortaleza edificada cuando los puertos de Ferrol, en torno al s. XVI, recibían a los barcos de la Armada Real. Motivo por el que también se construyeron el Castillo de la Palma y el de San Martín, hasta convertir Ferrol en la primera base naval del noroeste español. Hoy en día, es zona de fondeo de pequeñas embarcaciones pesqueras.