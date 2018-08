Femicidios: hubo 7 este año y todas tenían un vínculo con el victimario

El año 2017 cerró con una de las cifras más altas en cuanto a muertes por violencia de género, si bien oficialmente se conocieron 7 nombres, en enero de este año se encontró el cuerpo de una mujer que habría sido asesinada el 25 de diciembre pasado (Macedo), por lo que hubo 8 femicidios el año pasado. Hasta el momento, con el caso de Curuzú Cuatiá de ayer, en el 2018 van 7 asesinatos machistas y las características se repiten en varios: parejas o ex parejas que asesinan y luego se suicidan.

La última víctima fue Silvia Karina Avalos, quien habría llevado a sus hijos a la escuela y al regresar a su domicilio se encontró con su ex pareja -que tenía una orden de restricción- quien la mató y después se quitó la vida (ver página 24). Las demás mujeres adultas, jóvenes y niñas que fueron asesinadas este año fueron Irina López, Laura Lagraña, Araceli Navarro, Ester Aquino y Olga Cristina Aguirre.

A esta lamentable lista, el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA de la Universidad Nacional del Nordeste suma a la niña de tres años asesinada por su padre en el mes de julio en la zona rural de Garaví. Según se pudo conocer, la madre de la menor trató de impedir que se la llevara, no pudo y pidió auxilio a los vecinos; poco después el hombre regresó caminando a la casa con la hija sin vida en brazos.

A excepción de la niña asesinada por su padre, las demás víctimas eran todas madres. En el caso de Aguirre, quien tenía 7 hijos menores de edad, la Justicia ya determinó que la tutora debe obtener la retribución económica gracias a la aprobación de la Ley Brisa, monto equivalente a una jubilación mínima.

El caso de la adolescente Irina López, madre de un bebé, fue el primero del año en la provincia y en el país; la familia todavía no encuentra justicia. Luego siguió Laura Lagraña, quien fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, quien luego se suicidó.

En marzo desapareció Araceli Navarro varios días y después de más de una semana encontraron su cuerpo; el acusado se habría suicidado en una celda en una comisaría de Bella Vista. En mayo, murió tras varios días de internación Esther Aquino; su ex yerno (detenido) fue quien la habría apuñalado a ella y dos personas más. Cabe recordar que Aguirre fue degollada y su ex pareja se quitó la vida.

De acuerdo a los datos, de siete victimarios, cuatro se quitaron la vida después de haber cometido el femicidio. La mayoría utilizó un arma blanca para concretar el hecho. Todos tenían un vínculo con las víctimas.