Después de dos años y medio, se separaron De Dominici y Furriel

La actriz Eva de Dominici se sorprendió ayer cuando llegaba a las nuevas oficinas de Laflia. ¿Por qué? La actriz no aceptó formar parte del Bailando 2018, pero sí accedió a realizar un musical especial para la apertura de ShowMatch.

“No sabía que ya lo podía decir”, aseguró la artista en un móvil con Los ángeles de la mañana, que la estaba esperando. Además, el conductor del ciclo la descolocó cuando le consultó si podía confirmar la separación de Joaquín Furriel.

Después de unos segundos de titubeo, Eva aseguró que sí, que después de dos años y medio de pareja, y uno de convivencia –se mudaron juntos en junio de 2017–, habían decidido terminar la relación.

“Estoy muy bien y está todo más que bien con él”, aclaró y continuó: “(Joaquín) va a ser una persona importante para mí, siempre. Lo admiro y lo quiero como persona”.

Desde que confirmaron la relación, la pareja fue cuestionada por la diferencia de edad, ya que el actor le lleva 20 años, pero ellos siempre se encargaron de aclarar que no era un impedimento.

“Hay personas a las que les va a gustar y otras a las que no. Lo entiendo. Hay cuestiones en las que se nota la experiencia, por supuesto. El tiene más camino recorrido. Entre nosotros, eso nunca hizo ruido”, dijo la actriz en una entrevista con Revista Gente.

Por otro lado, adelantó que su participación en la apertura de ShowMatch será un cuadro especial con un mix de canciones de Luis Miguel. “No me animo a estar en el Bailando 2018, pero sí me divierte hacer la apertura. Estoy muy contenta con los ensayos y está buenísimo lo que estamos haciendo”, concluyó Eva de Dominici.