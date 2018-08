Atacan una casa y uno de los agresores recibió un balazo

Una importante gresca vecinal terminó con un baleado, en un violento hecho ocurrido ayer a la siesta en el barrio Pirayuí. Fuentes policiales revelaron que los integrantes de una familia, alrededor de las 13 de ayer atacaron a cascotazos y botellazos una casa de esa barriada a partir de una discusión.

Por el hecho debieron intervenir grupos especiales de la policía provincial y de la Comisaria 13. Sucedió en una propiedad ubicada en Suecia y J. Fernández, indicó una publicación de Fm Radio Dos.

Uno de los agresores recibió un disparo que habría efectuado el propietario de la casa, al momento de defender a su mujer del incesante ataque de estas personas.

El herido fue trasladado de modo urgente al Hospital Escuela, donde ingresó al sector de emergencia. Todo se inició a partir de una discusión entre un vecino de apellido Colman y una mujer que sería la dueña de la vivienda atacada, donde además funciona una verdulería.

Ante esto, el esposo de la mujer habría intervenido. Se cree que efectuó un disparo hacia los atacantes, donde baleó a uno de ellos.

El herido quedó tendido en la calle, y ante esa situación los hermanos y otros parientes de Colman intensificaron el ataque con cascotes y botellas hacia la verdulería.

Balacera

Según declaraciones del padre del lesionado, de nombre Felipe, “el verdulero comenzó a disparar con dos armas, y fueron tanto tiros que habrá recargado entre 3 y 4 veces”, dijo.

Frente a los hechos, anticipó que formulará una denuncia ante la Comisaría 13, porque comentó que “cuando mi hijo llegó al hospital, traído por un auto particular, los policías lo agredieron pese a que estaba herido en la espalda”.

Sin embargo, el joven baleado que fue atendido en el Escuela, está fuera de peligro según trascendió por fuentes del centro de salud.

El propio padre admitió además que su hijo baleado cuenta con prontuario policial, ya que habría estado detenido por tentativa de homicidio.

Testimonio

Gustavo es un vecino de la zona y contó que “me empezaron a ladrillear la casa y me rompieron la camioneta con todos los vecinos, es el mismo problema, todas las noches roban, siempre pasa esto”.

Además, manifestó que “es la misma familia la que hace esto, siempre, espero que no me dejen desamparado, hoy me tocó a mí, y a mi mujer también”.

Por último, expuso que “a uno de los más grandes lo cruce y le di un golpe de puño porque le dijo de todo a mi mujer. Así va a seguir siendo hasta que no haga algo la Policía”, enfatizó.