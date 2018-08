Cada año crece el número de devotos a San La Muerte que arriban a Empedrado

En Parada Coco, un paraje de Empedrado, desde hace 33 años está erigida la capilla del Señor de la Muerte. La devoción hacia este santo pagano surgió hace más de un siglo por el descubrimiento de Manuel Hilario Barrios y fue creciendo con el paso del tiempo. Al cierre de esta edición, numerosas personas provenientes de diferentes lugares del país arribaban al lugar donde hoy y mañana habrá múltiples actividades festivas.

“Hay quienes tienen cierto recelo, pero acá no se hace nada malo. No dejamos que prendan velas negras ni se hagan cosas malas. Veneramos al Señor de la Buena Muerte”, afirmó a El Litoral Juana Barrios quien, junto con su mamá Cándida y sus hermanos, integra la custodia de la capilla que alberga la reliquia del santo, como también imágenes de San Antonio, Santa Catalina, entre otros santos.

Ante la consulta sobre cuánto hace de que en Parada Coco se realiza la celebración, Barrios comentó que todo comenzó hace unos 105 años cuando su abuelo Manuel Hilario encontró una caja de fósforos a la orilla del río, en la zona de Derqui.

Luego, descubrió que en su interior había “una pequeña reliquia de oro del Señor de la Buena Muerte”, rememoró Juana Barrios. Al mismo tiempo, aclaró que inicialmente no había una capilla, sino que mi abuelo tenía un altar en su casa. Pero después cuando se definió la herencia y la Ruta 12 dividió la propiedad en dos, a mi papá (Lorenzo) le tocó este lado, donde ahora se realizan las celebraciones”.

Es que la festividad se concentra donde se construyó la capilla en la que están tanto el Señor de la Buena Muerte como varias imágenes más.

Aumento y festividad

“Cada vez viene más gente proveniente de diferentes provincias, como Buenos Aires, Salta, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, Formosa, entre tantas otras”, aseveró Barrios. En este punto, aclaró que si bien en esta fecha se concentra la mayor cantidad de personas, durante todo el año reciben a devotos.

Quienes estén hoy en la capilla de Parada Coco, disfrutarán de un almuerzo comunitario que consistirá en locro y arroz con pollo.

Tras la sobremesa, comenzará el baile. Pero el espectáculo musical con la actuación de varios grupos dará inicio recién a las 21. Para ingresar al evento, Barrios aclaró que se cobrará entrada con el fin de poder cubrir los costos de la organización. La bailanta se extenderá hasta mañana a las 5.

Y cinco horas después, a las 10, “iremos en procesión desde la capilla hasta la entrada de Lomas, donde está la Virgen de los Remedios”, precisó una de las integrantes de la familia Barrios.

A partir de la tarde y hasta la noche, habrá un baile gratuito. De esta forma, culminará la fiesta que brindan al Señor de la Buena Muerte en Parada Coco, a unos cinco kilómetros del área urbana de Empedrado.