Castellanos pedirá a Nación la condonación de $11 millones y denunciará a la anterior gestión

Desde Nación enviaron una intimación para que la Municipalidad de Perugorría presente los balances sobre los $11 millones que tiempo atrás envió para obras públicas. El actual intendente Ramón Castellanos aseveró que la anterior gestión no le dejó documentación sobre qué hizo con esos recursos y por ello, pedirá la condonación de esa deuda heredada. Al mismo tiempo anticipó que también tiene previsto plantear ese caso ante la Justicia.

En las próximas horas el Jefe comunal estará viajando a Capital Federal, porque mañana tiene programada una audiencia con integrantes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) y de la Oficina Anticorrupción. Ante los representantes de ambos organismos, expondrá que no posee documentación ni otra forma de justificar en qué usó los $11 millones que el Gobierno nacional envió a la Municipalidad de Perugorría.

“Los de Enhosa estarán porque son de su área las obras para las cuales enviaron los recursos. Eran para reparar el sistema cloacal y realizar mejoras en lo referente al agua potable. Pero la verdad es que nosotros no encontramos documentos que justifique en qué se invirtió el dinero y tampoco los trabajos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos instalando 10 tanques de 10 mil litros y otras tareas para mejorar el suministro de agua potable”, contó Castellanos en diálogo con El Litoral.

Tras lo cual continuó “y los representantes de la Oficina Anticorrupción por supuesto que estarán porque desde allí nos piden las rendiciones”.

En este contexto, ratificó que “confío en que ellos entenderán la situación y que no nos exigirán la devolución de esa plata, porque si tenemos que reintegrarla, sí o sí tendríamos que cerrar siete meses el Municipio. Eso, siempre y cuando nos permitan la devolución en cuotas, sino es imposible hacerlo”. Al mismo tiempo insistió: “Confío en que entenderán que esa plata la recibieron personas que ahora no están en el Municipio”.

“Es más, nosotros vamos a pedirle a ellos que nos entreguen documentación referida a los giros que realizaron y con eso presentaremos una denuncia en la Justicia, contra quienes en aquel momento recibieron tantos millones de Nación”, adelantó Castellanos a El Litoral.

En este punto recordó que “el Municipio ya presentó otras cinco denuncias contra la anterior gestión debido a presuntas irregularidades en la administración municipal”.

Comedores

Por último, Castellanos remarcó que a su regreso de la Capital Federal tendrán que definir cómo solventarán la apertura de tres comedores. “Hay muchas familias que están pasando serias dificultades y tenemos que al menos paliar la situación”, subrayó.