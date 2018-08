Ex intendente declaró que usó y rindió correctamente los fondos girados por Nación

Desde el Juzgado Federal Nº 11 de Claudio Bonadio, más precisamente de la secretaría Nº 22, habían convocado al ex intendente de Curuzú, Ernesto Domínguez, para que preste declaración indagatoria en una causa iniciada por una denuncia anónima por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Requerimiento al que respondió y en el que ratificó que no cometió ninguna anomalía referida a la administración de recursos enviados por Nación.

“Desconozco detalles de la causa porque en la notificación que recibí se indica que se trata de una denuncia anónima, en base a la cual se inició un expediente para determinar si cometí o no abuso de autoridad o incumplí con mis deberes de funcionario”, expresó semanas atrás Domínguez al ser consultado por El Litoral sobre la convocatoria judicial. Pero más allá de indicar que no tenía detalles sobre el caso, en aquella oportunidad, aseveró que concurriría y que estaba tranquilo “porque sé que no cometí irregularidades”.

Asimismo, rememoró que el Gobierno nacional realizó al menos tres auditorías para determinar si había utilizado correctamente los recursos que tiempo atrás habían sido girados a las arcas comunales.

En este contexto, aseveró que “las rendiciones fueron realizadas y en el Municipio debe estar la documentación correspondiente porque el mismo profesional que estuvo a cargo de esos planes por parte de la Comuna, continúa en la actual gestión”.

Precisamente, esto mismo había ratificado ante las autoridades de la Justicia Federal.

De acuerdo a lo expresado por fuentes cercanas al ex funcionario, la declaración fue sobre los recursos que Nación había enviado a la Comuna para la adquisición de camiones compactadores destinados al tratamiento de los residuos urbanos. En este punto cabe recordar que esos recursos eran parte de un convenio que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación firmó con varios municipios. Y en el caso de Curuzú Cuatiá, según lo informado en aquel momento, le correspondió $1.782.000.

“El (Domínguez), explicó que realizó las compras para las cuales estaban destinados los fondos y presentó las rendiciones correspondientes”, manifestaron a El Litoral. Tras lo cual aclararon que el ex Jefe comunal acudió a prestar declaración indagatoria en carácter de imputado. “A partir de ahora tienen 10 días para definir su situación procesal”, concluyeron.