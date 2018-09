Este fin de semana habrán cortes programados para el interior de la provincia

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que se ha programado, a pedido de la empresa Transener SA, dejar Fuera de Servicio el Transformador de 300 MVA de la Estación Transformadora (ET) Paso de la Patria los días sábado 15 y domingo 16 de septiembre en el horario de 06:00 a 17:00 horas para ejecutar tareas de mantenimiento.



Las demandas de las ET Bella Vista y C. Brugne serán transferidas a la ET Mercedes.



Esto implica que el abastecimiento de la Capital, zona Mtropolitana y localidades intermedias hasta Empedrado se efectuará desde la ET Resistencia.



Ante un eventual falla en esta vía de abastecimiento, el tiempo de reposición del Transformador de 300 MVA de la ET Paso de la Patria será de una hora para normalizar las demanda.

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que con motivo de realizar trabajos de mantenimiento y la conexión de una nueva Subestación Transformadora Aérea (SETA), se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en la ciudad de SANTO TOMÉ, de acuerdo al siguiente cronograma:



FECHA: SÁBADO 15/09/18



HORARIO: 08:00 a 09:30 Hs.

ZONA: Avenida América, Terminal de Ómnibus, B° Sarmiento, Escuela Normal, B° Ita Cua, Planta y Bomba de Agua de Corrientes.



HORARIO: 16:00 a 16:30 Hs.

ZONA: Centro, B° Tablada, Cementerio, Hospital, Prefectura, B° Cerro Piñeral, Municipalidad, Aguas de Corrientes.



La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que con motivo de realizar trabajos de mantenimiento en líneas de media tensión (LMT) y de plantado de columnas para futura SETA, se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en la ciudad de PASO DE LOS LIBRES, de acuerdo al siguiente cronograma:



FECHA: SÁBADO 15/09/18



HORARIO: 08:00 a 12:00 Hs.

ZONA: Colectora Ruta 117, zona Palmar, Ciudad de Bompland, Parada Pucheta, Paso Ledesma, Cabret y zonas de influencia.



HORARIO: 08:00 a 13:00 Hs.