A los 38 años, Cristian Núñez dijo que “disfruta cada momento”

En el segundo partido de su tercera vuelta al club, Cristian Núñez volvió a gritar gol. Fue en el sufrido triunfo frente a Crucero del Norte conseguido el viernes por Boca Unidos, en su presentación como local en el Torneo Federal A 2018/19.

El chaqueño llegó al gol a los 19 minutos del primer tiempo, ingresando para cabecear por el segundo palo, tras un centro de Fabio Godoy. “La verdad que vino alta la pelota, quise cabecear hacia el arco, pero en dirección de Nico (por Ledesma), para que la toque y entre. Después me dijeron que fue un golazo, pero yo la quise bajar, y después me caí, así que no vi nada”, contó acerca de la acción.

“Soy un caradura, salí gritando como si fuese de chilena, pero me dijeron los chicos que fue un lindo gol y sirvió para que ganemos”, agregó con su peculiar característica el futbolista chaqueño.

El “Negro”, que al inicio de la pretemporada no había sido tenido en cuenta por el técnico Carlos Mayor, tuvo un gran gesto. Luego de celebrar con sus compañeros se acercó al DT. “Fui a saludarlo para agradecerle la oportunidad de jugar”, expresó.

“Es una satisfacción para mí estar compitiendo en una categoría profesional a los 38 años. No lo imaginaba, así que estoy disfrutando cada momento. Estaba muy linda la cancha, la gente, fue todo muy lindo lo que se vivió”, agregó el máximo goleador del profesionalismo en Boca Unidos.

El partido del viernes fueron dos tiempos bien diferenciados. Una primera mitad en la que Boca Unidos fue superior, y un segundo tiempo donde se quedó, y permitió el dominio de Crucero del Norte.

“Por momentos jugamos bien, en otro momento no pudimos hacer pie. Es el segundo partido, tuvimos dos bajas sensibles como Gaby (Morales) y Leo (Baroni), con quienes vinimos trabajando durante dos meses y medio. Eso se siente en un equipo; es de esperar que de a poquito se pueda acomodar todo con este resultado porque los chicos que están también entrenan a full”, comentó.

Núñez agregó que la primera parte del juego “tocamos bien, ellos no sabían a quién marcar, pero después en el segundo tiempo se animaron un poco. Nosotros no podíamos salir del fondo, creo que se sintió un poco el desgaste que hicimos en el comienzo, aunque lo importante es que ganamos”.

El goleador valoró la obtención de los tres puntos porque el equipo venía de igualar afuera de Corrientes ante For Ever. “Ahora sí valió ese punto, porque si se empata de visitante y se gana de local, sirve”.

El ídolo del club fue sustituido por Julio Cáceres, quien marcó el gol de la victoria del Aurirrojo. “Nos salvó. Julio venía bien, después tuvo una lesión en la pretemporada, y ahora está otra vez volviendo”, señaló acerca del ex delantero de Sarmiento.

“La verdad que necesitamos de todos porque es un torneo duro y tenemos varios partidos entre semana. Fíjense que tuvimos dos bajas en un solo partido, se hizo unas modificaciones, y así va a seguir seguramente, por lo que tenemos que estar todos al ciento por ciento”, expresó.

El chaqueño dijo que “no hay que relajarse porque el miércoles tenemos otro partido en Tucumán, con un lindo viajecito”.