Palma en duda para jugar en Tucumán

Sin tiempo que perder, el plantel de Boca Unidos regresó ayer a los entrenamientos, horas después de vencer a Crucero del Norte 2 a 1 en el debut como local en el Torneo Federal A 2018/19.

La novedad de la vuelta a las prácticas fue la lesión que presenta el mediocampista rosarino Fabrizio Palma, quien tuvo la oportunidad de ingresar a la formación titular del Aurirrojo tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida por Gabriel Morales frente a Chaco For Ever.

Palma, quien fue suplantado a los 17 minutos del complemento por Gerardo Maciel, salió con una contractura en uno de sus gemelos y su presencia se encuentra en duda para el partido que el Aurirrojo jugará el miércoles ante San Jorge, en Tucumán.

El otro futbolista que tiene una molestia en la parrilla intercostal es el defensor Ariel Morales (reemplazante de Leonardo Baroni), aunque el mismo no tuvo consecuencias óseas por lo que se trata sólo de un fuerte traumatismo.

Los que jugaron de titulares ante el Colectivero realizaron trabajos de tipo regenerativo, mientras que el resto del plantel correntino hizo fútbol en espacios reducidos.

Hoy en tanto, los futbolistas fueron citados a las 9.30, siempre en el predio del Barrio 17 de Agosto.

Tres punteros

Boca Unidos es uno de los tres líderes de la Zona 4 del Torneo Federal A, con cuatro puntos jugados en dos fechas. Comparte posición con San Martín y Juventud Antoniana de Salta, que ayer igualaron 0 a 0 en la capital formoseña.

La fecha se inició con el triunfo del Aurirrojo, 2-1 sobre Crucero del Norte, el empate 0 a 0 entre Gimnasia y Tiro de Salta y San Jorge de Tucumán, y se completaba al cierre de esta edición con el partido entre Altos Hornos Zapla de Jujuy y Sarmiento de Resistencia, en Palpalá.