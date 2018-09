El mensaje de Angelici y D'Onofrio en la previa del Superclásico

Este domingo, desde las 17:45, la Bombonera será el escenario de un nuevo capítulo del Superclásico de la Argentina. Boca recibirá a River por la sexta fecha de la Superliga.

Como antesala a uno de los duelos más importantes del mundo, Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio dejaron un mensaje de paz y unidad de cara al trascendental choque. Los presidentes fueron convocados por la Superliga que comanda Mariano Elizondo y coincidieron en la importancia de tomar el cruce como un juego y de disfrutarlo en paz y en familia.

El mensaje de Daniel Angelici:

"Celebro y agradezco la iniciativa de la Superliga. Repito lo que venimos diciendo hace años, no hay nada más lindo que un Superclásico, la adversidad dura 90 minutos, pero es juego hermoso. No somos enemigos. Son partidos en los que todo el mundo quiere asistir. Un clásico tan reconocido en el mundo. Que disfruten los hinchas de Boca, que es algo maravilloso. Tenemos que llegar en familia, en paz y retirarnos de la misma manera, no importa el resultado.

El mensaje de Rodolfo D'Onofrio:

"Gracias al presidente Elizondo de la Superliga por invitarnos. Tenemos el orgullo con Daniel (Angelici) de ser presidentes de Boca y de River de poder disfrutar y vivir lo que significa ser presidente de estos clubes y vivir como hinchas. Nuestra misión es tratar de, como muy bien dijo Daniel, manifestar que esto es un juego, con mucha pasión y con una historia inmensamente grande. Veo en los museos el blanco y negro, los goles de aquella época, la tecnología y como se transmiten los partidos ahora, pero lo que sigue intacto es la pasión y el amor que sienten los hinchas de los dos clubes por su casaca y por este partido. Justamente es un juego, con pasión donde somos rivales y jugamos a ganar, uno y el otro, uno se va feliz y otro triste, esa es la realidad. No pasa de eso, la broma del lunes y el martes. No somos enemigos, somos rivales, esto tienen que entender todos. Tenemos la suerte los que somos hinchas de estos clubes que este partido lo podemos disfrutar. Disfrutémoslo, vivámoslo en familia. Hoy le toca a los hinchas de Boca en su casa, vívanlo, disfrútenlo que es algo maravilloso. Háganlo de la manera más cordial y pacífica, canten y griten como saben hacerlo".

Infobae