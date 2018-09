Suenan los acordes de Curupay, un tricampeón con buena madera

Víctor Sugastti

Curupay sigue dominando en la Primera División A de la Liga Correntina de Futbol: ayer al cabo de su compromiso por la penúltima fecha del Torneo Oficial se consagró como tricampeón al vencer en cancha de Ferroviario a San Marcos por 1 a 0 gracias a un gol de su artillero César Molina.

El triunfo propio, sumado a la igualdad de Cambá Cuá contra San Jorge, fueron la combinación feliz para el Maderero que pegó por tercer año consecutivo el grito de campeón y se ganó un lugar en el Torneo Regional Federal Amateur 2019.

Pero la empresa no fue fácil ya que San Marcos se presentó como un rival durísimo, que por momentos tuvo a maltraer a Curupay.

El León se plantó con un mediocampo donde Germán López fue el “fogonero”, tratando de pelear y recuperar pelotas para que Diego Ortíz y Sebastián Ojeda pudieran darle juego a su equipo y asistir al delantero Alexis Estigarribia, quien estuvo muy marcado, pero sin embargo dispuso de una clarísima chance en el segundo tiempo que no terminó en gol por la sólida respuesta del arquero Brian Aranda.

En Curupay la creación estuvo más repartida, porque Edgar Franco, Cristian Medina y Darío Ramírez, generaron hacia las bandas, por donde llegaron Jorge Alegre González o Johan Báez buscando dejar en posición de gol a sus atacantes. No obstante, el Maderero no pudo arrimar peligro en la primera parte, de no ser por algunos remates de larga distancia (un tiro libre de Ramírez dio en el travesaño y un disparo de Franco forzó la respuesta del arquero Daniel Fernández).

Fernández estaba jugando disminuido físicamente, por una molestia en la pierna derecha, aunque lo disimuló muy bien con un par de tapadas en el arranque del segundo tiempo: primero en un mano a mano con Nicolás Segovia y a los pocos minutos tras un fuerte remate del “Chacarero” Molina.

Una sola vez falló Fernández, con un error de cálculo que Mauricio Molina no supo aprovechar. Pero Curupay tenía a punto la garganta para pegar el grito de campeón y finalmente el sapucay salió de adentro, como no podía ser de otra manera, con un tanto de su goleador el “Chacarero” Molina.

A los 46 minutos del complemento Franco robó una pelota y rápidamente alargó para Molina, aprovechando que San Marcos estaba mal parado, y el goleador al detectar la desesperada salida de Fernández con mucha clase tiró el balón por encima del cuerpo del arquero, anotó el gol que cerró el juego y dio apertura a la fiesta del Maderero.