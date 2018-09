La mujer que acusa a Kavanaugh testificará ante el Senado

La mujer que acusa de acoso sexual a Brett Kavanaugh, candidato de Donald Trump para integrar la Corte Suprema, aceptó testificar el próximo jueves ante una comisión del Senado de Estados Unidos.

“Nos comprometimos con llevar adelante una audiencia abierta el jueves 27 de septiembre a las 10:00 am (14.00 GMT). Pese a las amenazas actuales a su seguridad y su vida, la Dra. Ford cree que es importante que los senadores la escuchen directamente”, señala un comunicado emitido por los abogados de Christine Blasey Ford, que fue difundido por la prensa local.

Los abogados indicaron, por su parte, que no se les ha informado quiénes serán las personas que cuestionen a su defendida, aunque es habitual durante las audiencias públicas que sean los propios senadores quienes pregunten a los testigos.

El senador republicano Charles Grassley, presidente del Comité Judicial, agradeció a Ford por aceptar la invitación en un correo electrónico en el que, según apunta el diario The Washington Post, también recordó a sus abogados que “el comité determina qué testigos llamar, cuántos testigos llamar, en qué orden llamarlos y quién los interrogará”, algo que “no es negociable”.

De acuerdo a lo publicado por el periódico, este fin de semana los republicanos del comité recibieron una declaración que descarta el testimonio de terceras personas que pudieron estar presentes cuando presuntamente ocurrió el asalto, algo que debilitaría las acusaciones de la presunta víctima.