Aumenta la asistencia a los comedores, pero aún esperan ayuda alimentaria

A fines de septiembre, el Gobierno promulgó la Ley 27.519, que prorroga la Emergencia Alimentaria Nacional, dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 108, del 2002, y crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. Sin embargo, su instrumentalización no replicó en los comedores comunitarios de Corrientes, según informó a El Litoral la dirigente local de Barrios de Pie, María Eva Romero.

“Se aprobó la ley de emergencia alimentaria, pero su implementación aún no está. No se sabe cómo se implementará, a quién se enviarán las partidas. No hay un presupuesto definido”, dijo la referente del movimiento a este diario. Romero, a su vez, indicó que la instrumentalización es fundamental debido a que continúa aumentando la concurrencia a los comedores comunitarios.

En cada comedor de Barrios de Pie se brinda asistencia, en promedio, a 40 familias. Sin embargo, cada mes, se suman entre cinco y seis. Como las raciones no dan a basto, “lamentablemente no podemos entregar a estas familias”, indicó.

Por ello, el refuerzo de asistencia es fundamental. Los comedores funcionan como vianderos los fines de semana. “No se ha establecido la reglamentación de la ley”, sostuvo la dirigente social. Esto significa que la normativa fue una declamación pero su aplicación práctica está a la espera para movimientos como Barrios de Pie.

La norma, entre otras medidas, dispone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

Además, se “faculta a partir del 1° de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”, según indica la ley nacional.