Un juez de Brasil pide detener al ex presidente de Paraguay

La Justicia de Brasil pidió la detención del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) por supuesto lavado de dinero en una causa vinculada a la operación anticorrupción Lava Jato en Río de Janeiro, informó la Policía Federal Brasileña.

Según la Policía Federal de Brasil, el juez Marcelo Bretas incluirá en el alerta rojo de Interpol el nombre de Cartes para que sea detenido y responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas que lavaba dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países.

Cartes tiene fueros parlamentarios en Asunción, ya que como ex presidente es miembro vitalicio del Senado. La Operación fue bautizada “Patrón”, como según la Policía se refería al ex presidente Cartes el llamado jefe de los doleiros brasileños Darío Messer, el mayor contrabandista de divisas de Brasil,.

La acusación, según el fiscal federal Augusto Vagos, es que Cartes financió con 500.000 reales (unos 125.000 dólares) la fuga en una hacienda de Pedro Juan Caballero, al norte de Paraguay.

Ambos, Messer y Cartes, que es senador, fueron socios en varias empresas del lado paraguayo. Según el fiscal, fueron capturados mensajes con un plan de Messer para pagarle 2 millones de dólares al ministro del Interior para que no extradite al “doleiro” más poderoso de Brasil.