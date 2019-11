Regatas se consagró bicampeón de la copa Desagastizábal

Regatas Corrientes gritó campeón de la Copa Desagastizábal de la Asociación de Básquet de la Ciudad de Corrientes (Abcc) con una fecha de anticipación, tras superar a Córdoba como visitante, por 86 a 71.

Así, el “Remero”, se aseguró el 1 de la fase puntuable, y volvió a repetir el título de la Copa Desagastizábal. Además, con la victoria de Alvear sobre El Tala (fue 81 a 59), se definieron los cuatro lugares para el cuadrangular final del Torneo Oficial, donde estarán Regatas, Colón, Alvear y San Martín. Lo único que falta definir es cómo se ubicarán del segundo al cuarto para confirmar los cruces.

Por otro lado, Córdoba tiene una vida más debido a la derrota de El Tala, por lo que en la última fecha deberá ganarle a Juventus y esperar que su rival directo caiga con Colón.

La última fecha de la competencia, prevé los siguientes cotejos: El Tala vs. Colón, Juventus vs. Córdoba y Regatas vs. Alvear.

El Ascenso

En lo que respecta al Cuadrangular de Ascenso de la B, Hércules y Pingüinos barrieron las series y accedieron a la Primera División del básquetbol local. El equipo de la calle Brasil se impuso a Sportivo por 64 a 60. Vale destacar que en el primer cruce ante el elenco “verde” triunfó 78-37.

Por su parte el plantel de la “banda” superó a Malvinas 1536 Viviendas, por 66 a 62. Y en el primer cruce la victoria de Pingüinos fue 75 a 64.