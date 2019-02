Volvió a subir el dólar: el Central ya compró casi USD 1.000 millones

En una jornada con vaivenes, en la que la divisa entró y salió de la zona de no intervención cambiaria, el dólar terminó ayer por encima del piso de la banda fijada por el Banco Central (Bcra) en octubre pasado.

El dólar minorista se mostró en alza al ganar 20 centavos y terminar en los $39,10 en el Banco Nación.

El promedio entre bancos que realiza el Central fijó el precio del billete en los $39,20, 26 centavos por encima del cierre de ayer.

Una hora después de iniciada la rueda, el Central realizó una única subasta de compra de USD 25 millones, pero por primera vez no compró la totalidad, si no USD 18 millones. El precio promedio de compra se ubicó en $38.0786, siendo el máximo precio de compra de $38.14.

De esta forma, la autoridad monetaria totaliza compras por USD 978 millones en lo que va del año.

La tasa de Leliq volvió a bajar: subastaron a 7 días de plazo por $200.000 millones a una tasa máxima de 44.69%, una tasa promedio de corte se ubicó en 43.971% y una mínima de 42.99%.