Valdés se reunió con dirigentes del PL para sumar socios a ECO+Cambiemos

El gobernador Gustavo Valdés recibió ayer en su despacho a la cúpula del Partido Liberal, cuyo Comité Ejecutivo se reunirá hoy. Con la conformación de alianzas en el seno de ECO+Cambiemos para este viernes, se espera que la fuerza gobernante ensanche su capital político, incorporando socios electorales para el 2 de junio.

Los signos son más que claros. El viejo socio del PJ pasaría a conformar ECO+Cambiemos. Incluso, desde el oficialismo ya se dio la bienvenida no sólo a los liberales, sino también al Partido Autonomista, cuya Convención Partidaria está programada para el 23 de marzo.

Ayer el Gobernador recibió a la presidente del PL y diputada provincial, Any Pereyra; al intendente de Gobernador Martínez, Miguel Pérez; y a los dirigentes de Capital, Eduardo Hardoy; y de Goya, Marcelo Frattini. “Todo está encaminado para conformar una alianza, pero no lo decidimos nosotros”, dijo la legisladora, quien anteriormente fue viceintendenta de Capital, cuando estuvo gobernada por el peronista Fabián Ríos.

“El PL es democrático. Y si bien hay cosas que están claras, para establecer una alianza tenemos una mesa de negociaciones elegida por el Comité Ejecutivo, que definirá la decisión. Tenemos una reunión mañana (hoy). Está todo encaminado a una alianza, pero nosotros no decidimos”, expresó la dirigente celeste, tras el encuentro con el mandatario provincial.

“Yo soy presidenta del partido pero no convencional. La decisión pasa por toda la dirigencia”, indicó Pereyra a la prensa. El PL buscará consolidar espacios, como la banca que tiene en el Concejo Deliberante de Capital.

“Queremos renovar nuestra banca legislativa en el Concejo Deliberante”, dijo el presidente del Comité Capital, Eduardo Hardoy. Este anticipó que “la intención de Gustavo Valdés es que el Partido Liberal integre la alianza ECO”.

La alianza gobernante lanzará su campaña este viernes. Por la mañana, a las 10, en el Salón Lapacho del Club San Martín se realizará la Convención de la UCR Corrientes. Luego, por la tarde, en el Salón de Eventos ubicado en avenida Maipú 3840 se hará el lanzamiento de ECO+Cambiemos, aunque la fuerza ya viene desarrollando una amplia agenda de carácter electoral.

Capo

Por su parte, el integrante del monobloque “Angel Santos”, Diego Pellegrini, confirmó que continúa en Cambio Popular (Capo), el partido fundado por el ex candidato a vicegobernador Eugenio “Nito” Artaza, que acompañó al peronismo en la carrera por la Gobernación en 2015.

“Yo estoy al lado de Nito Artaza, y trabajando en armar una tercera alternativa para los correntinos”, dijo el diputado provincial. “La mayoría de las veces voté con el PJ. En las cuestiones como empréstito y presupuesto, cuando necesitaban números, acompañamos al Gobierno porque no queríamos ser traba de nada”, aclaró. “Estoy cerca de todos los bloques y del Ejecutivo. Mantengo diálogo con todos, incluso con el PJ por donde llegué a la banca. En su momento el PJ hizo su propio bloque y yo armé un monobloque. Yo estoy con ‘Nito’ Artaza”, dijo a radio Dos, Pellegrini. “Seguramente vamos a armar una tercera alternativa para los correntinos”, sostuvo.