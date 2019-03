Sesionó el Concejo y el servicio de transporte volvió a ser eje de discusión

En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante capitalino trató nuevamente casi medio centenar de proyectos de comunicación, con pedidos de mejoras en los barrios, sin embargo, el debate principal se concentró en dos iniciativas vinculadas al servicio de transporte urbano de pasajeros.

Lo más destacado por el sector oficialista fue la decisión de aprobar la creación de un programa en el ámbito municipal para proteger y contener a las mujeres ante situaciones de acoso callejero (ver página 8).

Por fuera de este tema en particular, el intercambio entre los ediles se dio por dos expedientes vinculados al servicio público de transporte.

Por un lado, se respaldó el funcionamiento del ramal C de la línea 110 de transporte urbano de pasajeros, que realiza el recorrido en forma precaria al complejo Santa Catalina. Este tema no consiguió unanimidad de posturas porque desde la oposición sostenían que no había dictamen del Simu y tampoco se establecía con precisión el plazo de concesión provisoria. “No estábamos en contra, sino que se hizo de la manera correcta”, explicó el concejal Justo Estoup (PJ).

Se trató además un proyecto de resolución del año pasado que señala “la falta de prestación del servicio” durante el conflicto suscitado. A partir de este expediente se planteaba declarar la emergencia en el transporte.

También hubo discrepancias entre los concejales sobre este planteo y por eso se resolvió que vuelva a comisión y se volverá a analizar en las próximas semanas.

Por fuera de estos dos expedientes, los ediles avanzaron con la designación de los representantes de la Comisión Permanente, para el estudio y proposición de nombres de calles y avenidas de la ciudad, y se declaró de interés la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, al cumplirse 43 años del golpe de Es