Se inscribieron seis frentes: ECO llevará 25 partidos y una alianza el sello del PJ

A las 23,45 de anoche se inscribió la última alianza para participar de las legislativas del 2 de junio. El Frente para la Victoria sorpresivamente llevará el sello del PJ, pese a que semanas atrás se había acordado retirarlo para resolver la interna partidaria. En total se presentaron seis frentes, siendo ECO+Cambiemos el más numeroso. También se anotaron Podemos, Alternativa Federal Correntina, Unidad Correntina y Juntos Podemos.

No hubo grandes sobresaltos en la conformación provincial de ECO+Cambiemos. En total 25 partidos integran la fuerza del oficialismo que llevará lista única en la mayoría de los 53 municipios que elegirán concejales el 2 de junio. En Capital y Goya, por ejemplo, dos de los distritos de mayor población no se habilitarían colectoras.

Con una imagen positiva de aproximadamente un 70 por ciento, según las encuestadoras del propio espacio político, la figura de Gustavo Valdés logró capitalizar 25 sellos, de los cuales, dos son incorporaciones de anteriores socios del bloque opositor. Este es el caso del Partido Liberal y del Partido Autonomista.

Tal como lo había anticipado El Litoral, los partidos que integran la fuerza son: UCR, Movimiento Siempre Corrientes, Federal, Demócrata Progresista, Acción por Corrientes, Unidos por Corrientes, Laborista Autónomo, ELI, FE, Unión Popular, Encuentro Correligionario, Cambio Austeridad y Progreso, Conservador Popular, Acción Popular de los Trabajadores, Acción por la República, ARI, Socialista, Partido Liberal, Partido Autonomista, Proyecto Corrientes, PRO, Partido Nuevo, Partido Popular, Unión Celeste y Blanco y Compromiso Correntino.

ECO+Cambiemos inscribió alianza cerca de las 19,30. Si bien no hubo grandes diferencias en la conformación provincial, en relación con la presentación de los ejes de gestión semanas atrás, en los municipios la realidad es más heterogénea. Por ejemplo, el Partido Popular, uno de los socios fundadores, irá con lista propia en ocho municipios. Esto puede deberse a que existen pocos espacios y son varios los aliados. Fuerzas como el PL, PA y Panu dieron libertad de acción por lo que no se avanzó con las intenciones del radicalismo de sellar acuerdos en todos los niveles.

El oficialismo, no obstante, logró ensancharse y abroquelarse para los cargos electivos en la Legislatura. Esto le daría más chances a Valdés de ampliar su mayoría en ambas cámaras.

Sin embargo, la oposición irá fragmentada. La sorpresa fue el Frente para la Victoria que se presentará con tres partidos: PJ, Nuevo Encuentro y Partido de la Victoria. El sector de Fabián Ríos y de Carlos Mauricio “Camau” Espínola, como así otras líneas internas, lograron congeniar para incorporar el histórico sello.

El apoderado de la fuerza, Félix Pacayut, confirmó anoche a El Litoral que fueron autorizados por la Mesa de Conducción del partido para avanzar en ese sentido. De esta manera, quedaría sin efecto la definición del Consejo Partidario que semanas atrás había desatado polémica en el peronismo porque implicaba retirar el sello de la contienda electoral y dar libertad de acción a las líneas internas.

Finalmente, anoche, más de una decena de líneas internas acordaron apoyar el regreso del sello del PJ. El espacio contará con presencia en los 53 municipios.

Por otra parte, ayer, a las 11 se presentó en el Juzgado Electoral la Alianza Juntos Podemos. El espacio está conformado por los sellos Crecer con Todos, liderado por Angel Rodríguez, quien irá como candidato a diputado y Es Posible, que a nivel nacional apoya Rodríguez Saá y en Capital llevará como postulante a edil a Marcelo Romano. Por el sello que lidera el rector de la Universidad de la Cuenca del Plata, irá en Corrientes como candidato a concejal, Mario Payes.

El parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen, de la línea interna del peronismo Primero Mi Provincia, será candidato a senador en dicha conformación. Allí también se suma Carlos Rubín, quien sería postulante a concejal en Curuzú Cuatiá.

Anoche, Karlen había confirmado a El Litoral que se habían cerrado las conversaciones para incorporar nuevos sellos. Sin embargo, mantienen abiertas las construcciones desde dicho espacio.

El frente presentará listas propias en 49 comunas, y en otras localidades como Mburucuyá y San Lorenzo, se unirán al sector liderado por el peronista e ex intendente de Capital, Fabián Ríos.

Una de las primeras alianzas en inscribirse ante la Justicia Electoral fue Alternativa Federal Correntina. Hace más de dos semanas que se reservó el nombre. Está conformada por Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Renovador y Nuestra Causa. El concejal Germán Braillard Poccard lidera la fuerza y se postulará como senador, según confirmó anoche el joven dirigente a El Litoral.

En la nómina de diputados se analizan varios nombres pero sería un postulante fuerte de Empedrado. También, se postulará en segundo término, la secretaria general de Amas de Casa, Elvira Miranda. Aún se debate la incorporación de figuras de ramas internas del peronismo. Esto será la próxima discusión, de cara al 12 de abril.

Otro de los frentes en inscribirse anoche fue Podemos, conducido por el ex candidato a vicegobernador y presidente de Cambio Popular (Capo), Eugenio “Nito” Artaza. Su sello acompañará a Libres del Sur, liderado por el ex concejal de Capital Gabriel Romero. Anoche, el espacio deliberó hasta tarde la incorporación de nuevos sellos.

“Queremos sumar una propuesta. En Corrientes cinco de cada diez personas es pobre y creemos que, con todo respeto, el oficialismo ya tiene un ciclo cumplido. ECO+Cambiemos puso en marcha una maquinaria electoral pero no atiende problemáticas como la pobreza”, expresó Artaza a El Litoral.

Por otra parte, el sector liderado por la Liga de Intendentes Peronistas confirmaron la inscripción de Unidad Correntina. Está integrada por Kolina, Convocatoria Popular, MID, Democracia Cristiana, Partido por la Cultura, Educación y el Trabajo. El jefe comunal de Santa Lucía, José “Tata” Sananez confirmó anoche a El Litoral que replicarán alianza en los 53 municipios que participarán de los comicios del 2 de junio para elegir concejales.