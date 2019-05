Lavagna y Massa hacen peligrar la reunión de Alternativa Federal

"La reunión la desarmó Massa en la cena que mantuvieron anoche los cuatro", dijeron a Télam desde el sector de Lavagna y ratificaron que el líder del espacio Consenso 19 "seguirá trabajando para hacer crecer Alternativa Federal", desmintiendo versiones de un supuesto quiebre en el peronismo no K.



Sin embargo, voceros del massismo indicaron que la suspensión del encuentro -del que nunca trascendió ni hora ni lugar- se debió a la insistencia de la postura de Lavagna de no presentarse en las PASO.



"Buscamos ponerle un freno a los caprichos de Lavagna", dijeron a Télam voceros del líder del FR, quien insiste en que la candidatura del espacio se dirima en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para agosto.



De esta manera, la postergación de la reunión prevista para hoy quedó definida en la cena que mantuvieron anoche Schiaretti, Urtubey, Pichetto y Massa, en el quincho de la casa de Tigre del líder del FR.



No obstante, durante la mañana, continuaban las negociaciones entre estos cuatro dirigentes para buscar mostrar una foto que refleje la unidad de criterio entre ellos, con vistas a las PASO.



Ayer también, tras la reunión que mantuvo con Lavagna, Schiaretti ratificó que Alternativa Federal va a competir con "candidatos propios" en las elecciones nacionales y que deben surgir de las PASO.