Emprendedores locales podrán cursar un taller para concretar ideas de negocios

Desde 2017, Nación implementa un programa con el objetivo de facilitar la realización de bienes y servicios novedosos a nóveles emprendedores, quienes tienen la idea pero no saben cómo concretarla. Se trata de la Academia Argentina Emprende, que estará disponible desde este miércoles en Corrientes, por primera vez en la provincia, en el Club de Emprendedores ubicado en San Martín 1625.

Será una capacitación intensiva de 6 encuentros, de 4 horas de duración, en la que los empresarios novatos “podrán darle forma a sus ideas de negocio y aprenderán estrategias para insertarlas en el mercado”, según consignaron desde el Club. “Son cursos de pre-incubación para gente con la idea ya pensada o con el problema a resolver ya detectado, y se les brinda las herramientas y estrategias para que puedan desarrollar una solución que después pueda traducirse en un producto o servicio”, explicó a El Litoral el coordinador del espacio que depende del Ministerio de Industria, Javier Ponce.

Si bien el referente del organismo aclaró que la concreción del curso no implica algún tipo de subsidio a futuro, se puede facilitar a los egresados la posibilidad de gestionar programas que les permitan obtener financiamiento tanto público como privado. “Tenemos el programa ‘Animate’, que permite a los seleccionados un espacio exclusivo en el Club para desarrollar su idea”, señaló.

Además de las horas de taller, se asignará un tutor que guiará a cada emprendedor para que pueda volcar lo aprendido a su propia realidad.

La inscripción es gratuita aunque hay cupos limitados, y los interesados podrán anotarse en el link: bit.ly/preincubacion-clubcorrientes. El taller comienza mañana de 16.30 a 20.30 y se replicará durante los cinco miércoles siguientes, en el mismo horario, hasta el 17 de julio.

Egresados

En casi un año y medio de funcionamiento, el Club de Emprendedores viene teniendo un constante crecimiento en lo que respecta a interesados en iniciar su propio negocio, sea por no poder encontrar un trabajo en relación de dependencia, o por la intención de sobresalir con una idea que se considera novedosa. Según contó Ponce, en el último tiempo advirtieron un incremento en la llegada de personas con proyectos oriundos de diversos rubros, aunque la mayoría más ligados a la tecnología, como el área de la robótica, las aplicaciones para teléfonos celulares o la impresión en 3D.

“Nuestro objetivo es seguir impulsando esos proyectos tecnológicos, sobre todo porque muchos de estos emprendedores son egresados de carreras universitarias del área, que salen al mercado y no encuentran salida laboral. Si no se van a buscar trabajo a otras ciudades, les queda desarrollar su propia idea para hacer su negocio”, aseguró el coordinador del Club. Es por esta situación que el organismo comenzó a brindar charlas en el ámbito terciario, de manera de sumar interesados a la aventura de emprender.